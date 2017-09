Római-part: nem támogatta Lányi András javaslatát a Fővárosi Közgyűlés

A testület nem támogatta a Lányi András író, filozófus által készített, a csillaghegyi öblözet árvízvédelmére vonatkozó, a római-parti tervezett védmű part menti változatát ellenző javaslatot, és kimondta azt is, hogy változatlanul fenntartja a korábbi, a part menti nyomvonalat támogató határozatát – írja az MTI.

A Lányi-féle javaslatot 9 igen és 19 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett utasították el. A képviselők 19 igen vokssal, 9 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett döntöttek arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés változatlanul fenntartja az április 5-i határozatát, amelyben kimondta, hogy „a csillaghegyi öblözet árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény a Duna-part menti nyomvonalon, továbbá a Barát-patak és az Aranyhegyi-patak mentén kerüljön megvalósításra”.

A közgyűlési teremben jelen voltak a part menti változatot támogató és az azt ellenző civilek, akik molinókon és magasba tartott táblákon fejezték ki véleményüket.

Tarlós István főpolgármester korábban lapunknak azt mondta, hét szakvéleménnyel szemben egyetlenegy mond mást, az, amit Lányi András író, filozófus, környezetvédő készíttetett azután, hogy erre lehetőséget kapott. – A Fővárosi Közgyűlés áprilisi, a part menti nyomvonalat kijelölő döntése után azért tettem ezt lehetővé, hogy mindenkinek tiszta lehessen a lelkiismerete. Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy a Lányi-féle anyagban, amelynek több mint felét a mobil gát ellenzőinek kemény magja írta, egy szó sem szerepel az általuk javasolt, a Nánási út–Királyok útjára képzelt nyomvonal kockázatairól – jelentette ki.

Egyébként kedden hat nemzetközileg is elismert magyar vízügyi szakértő (Bogárdi István, Futaki Károly, Holló Gyula, Koncsos László, Simonffy Zoltán, Völgyesi István) is megküldte állásfoglalását a közgyűlés tagjainak. Szerintük a partközeli mobil gát nagy kockázatot rejt, amellett, hogy jelentősen rontja a part természetes jellegét. Úgy vélik, a mobil gát váratlan tönkremenetele esetén a hullámtér gyors, özönvízszerű elöntése következik be. Az ügyben korábban a főpolgármester azt mondta ugyan, hogy „felveti” a népszavazás lehetőségét, azonban egy hasonló kezdeményezés kérdése éppen a Kúria döntésére vár, tehát a közgyűlés nincs is döntési helyzetben.