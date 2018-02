Röplapok miatt hívtak rendőröket a hódmezővásárhelyi idősotthon lakóira

Postaládákba bedobott röplapok után nyomoztak a rendőrök néhány hete Hódmezővásárhelyen. Az üldözendő röplapokon a „miatyánkat” átszerkesztették „mianyánkra”. Az egyenruhások bekopogtattak abba az idősotthonba is, ahol Farkas Erika és lakótársa, Horváth László él, a történetet ők mesélték el a Hvg.hu-nak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Először azt sem értették, mit keresnek az egyenruhások, mondták. Aztán kiderült, a röplapok miatt nyomoztak, jegyzőkönyvet is vettek fel. Majd kiderült, az önkormányzati intézmény igazgatónője hívhatta ki a rendőröket. Az abszurd történetet azon a találkozón mesélték el, amelyet az otthonban élő idős orvosprofesszor, Zoltán Örs Tamás szervezett, aki az utóbbi időben eljárt Márki-Zay Péter fórumaira, ott ismerkedett meg vele, és kérte, hogy menjen el az otthonba.

Márki-Zay Hódmezővásárhelyen az időközi polgármester-választáson indul függetlenként, az ellenzéki pártok támogatásával, ám a fideszes politikusok – élükön Lázár János kancelláriaminiszterrel –, a helyi plébános és újabban Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök is élesen támadják a konzervatív-keresztény, hétgyermekes családapát, aki fellép a kormánypárt káros politikája ellen. Legutóbb Bod Péter Ákos jobboldali közgazdász, Orbán Viktor volt tanácsadója, korábbi jegybankelnök állt ki Márki-Zay mellett.

A független jelölt a február 25-i választás kampányhajrájában a sok tervezett választási fórum közé szorította be a találkát – írja a portál. Itt nagyjából harminc idős jelent meg az otthon lakói közül, ahol egyébként a 107 lakásban kétszázan lakhatnak. A lakók maroknyi csapata sorolta az őket ért sérelmeket, amelyek között szerepelt a térítési díjak véletlenszerű emelése – 13 ezer forintról 20 ezerre –, emellett még lakbért (9-12 ezer), rezsit (25-35 ezer) is fizetnek, és az étkezésről is maguknak kell gondoskodniuk. Nem beszélve a gyógyszerek tízeres nagyságrendben fizetendő áráról.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Elmesélték: Hegedűs Zoltán hódmezővásárhelyi alpolgármester, egyben a választáson induló fideszes jelölt többször leült az otthon képviselőivel tárgyalni, de nem jutottak dűlőre. – Hegedűs alpolgármester biztosan rendes ember, de ő is csak azt teszi, amit mondanak neki, így végül azt mondta, hogy ki lehet költözni, szerződést lehet bontani, ha nem tetszik – idézi a portál az idős professzort, Zoltán Örs Tamást. A portál érdekességként megemlíti, a nyugdíjas lakóparkot vezető cég élén Kulik Jenő áll, annak a vadászkastélynak az egyik tulajdonosa, amelyet Lázár János földjei vesznek körül.

A hangulat a díjemelések után egyre rosszabb lett az idősek otthonában. Azt is elpanaszolták Márki-Zaynak, hogy lekezelik, nem tekintik partnernek őket. A helyzet végül annyira elmérgesedett, mondták, hogy három hete, egy békés vasárnap délután még a rendőrök is kivonultak a nyugdíjasokhoz. A postaládákba bedobálva találtak ugyanis röplapokat, amelyen a „miatyánkat” valaki „mianyánkra” írta át.

– Most aztán minden vasárnap félhetünk, hogy mikor zörgetnek a rendőrök? – tette fel a kérdést a portálnak nyilatkozva Farkas Erika.

A Hvg.hu kereste az intézmény igazgatónőjét, de csak a helyettesével beszélhettek, aki közölte: ő semmit nem tud a feljelentésről, az igazgató pedig szabadságon van, nincs információja arról, hogy mikor fog munkába állni.

A hatóságok látogatásáról kérdéseket küldtek a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak is, válasz még nem érkezett.