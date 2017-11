„Majd a fejesek megmondják, mi lesz, ezért vagyunk itt” – ezzel a nem éppen kishitű elvárással érkezett egy idős úr az MSZP elnökének kedd esti lakossági fórumára. Molnár Gyula Szolnokra utazott, hogy a helyi Civil Közösségi Ház egyik termében összegyűltekbe még a szocialisták mostani helyzetében is próbáljon lelket önteni, és elmondani, miért is lesz kormányváltás. Hogy beszélgetőpartnerünk várakozásával mennyire nem volt egyedül, jól példázza az, hogy az összefogásról, esetleges közös miniszterelnök-jelöltről külön kérdéseket kapott az MSZP vezetője.

Molnár Gyulának egyébként nem volt könnyű dolga. És nemcsak azért, mert az egyébként zsúfolásig megtelt helyiségben – még az előtérben is többen álldogáltak – többször is megszólalt egy-egy mobiltelefon. Nem biztos, hogy hozzá ez eljutott, de a fórum résztvevői közül többen is igen reménytelennek látták a párt mostani állapotát. „Rossz a helyzet, és rossz a kilátás is” – mondta az egyik párttag, aki szerint épp emiatt nem is lesz kormányváltás.

Az MSZP elnöke mindent megtett, hogy közvetlen és meggyőző legyen, a még Botka László idejéből megmaradt Tegyünk igazságot! szlogent hirdető piros – mi más – háttér előtt lendületesen sétált fel-alá, az oda készített pódiumot pedig, ő maga mondta, legfeljebb csak támaszkodásra használta. Jöttek az állandóan ismételt ellenzéki panelek: az oktatás jobbá tétele, az egészségügy helyreállítása, a nyugdíjak megemelése, utóbbinál már nem tizenharmadik havi nyugdíjként emlegette tervüket, hanem évente egyszeri 120 ezer forintos kifizetésként minden nyugdíjasnak. Az összefogásról viszont – hiába várhattak egyesek talán kicsit többet – az eddigieket ismételgette. Közös listát akarnak, közös jelöltekkel és közös miniszterelnök-jelölttel. Azt is egyértelműen kimondta, a közös listán Gyurcsány Ferencnek is helye van.

A pártelnök azt is kérte közönségétől, egyfajta újabb lelkesítésként, hogy ne dőljenek be azoknak, akik szerint az MSZP-nek vége. Sőt, a választásig hátralévő időszakban a jelenlegi 600 ezer szavazójuktól csak azt kérte, hogy győzzenek meg három bizonytalant (nyilván fejenként), hogy rájuk szavazzon. Ezzel pedig szerinte már kormányváltás lesz.

A fórumra válaszokért érkező idős urat meg is győzte Molnár Gyula másfél órás beszédével. Legalábbis a végén már úgy vélekedett: világos útmutatást kapott, ez pedig szerinte kormányváltást hoz majd. Volt azonban, aki még így is szkeptikus maradt. „Jó beszéd volt, tetszett” – mondta kérdésünkre egy szintén magát MSZP-tagként definiáló férfi, aki szerint azonban a kormánypártok még mindig olyan mértékben vezetnek, hogy egyelőre nem lehet őket legyőzni. Egy hölgy is így vélekedett, bár szerinte a reményt azért nem szabad feladni.

Nemcsak szocialista szimpatizánsok és párttagok ülték végig a fórumot, ott volt a Jobbik helyi országgyűlésiképviselő-jelöltje is. „A helyi MSZP-s jelöltet ismerem, de kíváncsi voltam Molnár Gyulára” – indokolta megjelenését kérdésünkre Csikós Attila. Szerinte ráadásul ők nem ellenségek, hanem csak politikai ellenfelek. Bár azt is hozzátette, hogy szerinte az MSZP számos, a fórumon is elhangzott ígéretét valójában a Jobbik programjából emelte át.

Ahol ott van a baloldal és a Jobbik is, felmerül az egyre többet emlegetett, bár az érintettek által rendre tagadott esetleges összefogás kérdése is. Egy magát civilnek tartó férfi szerint technikai koalícióra lenne szükség, hogy a választási törvényt vagy az alaptörvényt átírják, majd jöhetne egyből egy új választás. „Ha újra a Fidesz nyer, talán kétharmaddal, mi jöhet még? Az első éjszaka jogát is kérik majd?” – tette fel a kérdést. Csikós Attila szerint viszont a választók bölcsek lesznek, és az esélyesre szavaznak, reményeik szerint rájuk.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.15.