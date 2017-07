Sajátjai mondatnák le Botkát?

Mondjon le Botka László szegedi polgármesteri posztjáról – a Magyar Nemzet információi szerint ezt javasolták az MSZP miniszterelnök-jelöltjének tanácsadói. Ezzel ugyanis a politikus bizonyíthatná elkötelezettségét, és garanciát adna rá, hogy végigcsinálja a kampányt úgy is, ha az előzetesen lefektetett feltételei nem valósulnak meg. Hiszen nem tűnik úgy, hogy tavaly decemberi színre lépésekor megfogalmazott elvárásai – amelyek alapján a miniszterelnök-jelöltséget vállalta – teljesülni fognak. Sem az, hogy ne csak az MSZP, hanem a teljes baloldal kormányfőjelöltje legyen, sem pedig az, hogy a többi baloldali kis párttal együtt közös listát állítsanak.

Forrásaink szerint tehát logikusan felmerül a gondolat, hogy a feltételek hiányában Botka László vajon kitart-e úgy is, ha csak a szocialista párt miniszterelnök-jelöltje, és más baloldali pártok listájával is versenyeznie kell.

Ráadásul a politikus erre korábban – hiába kérdeztük – nem adott egyértelmű választ. Figyelmen kívül hagyva a felvetést csak azt ismételgette: biztos benne, hogy lesz választási szövetség.

Kerényi György, az MSZP kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet megkeresésére közölte, fel sem vetődött, hogy Botka László lemondana a polgármesterségről, és nem is tanácsoltak neki ilyet. Hiszen – folytatta – a kormánytagok is el tudják látni kormányzati feladataikat és a kampányt párhuzamosan, ő pedig több cikluson át volt polgármester és képviselő egyszerre. Kerényi György azt is hozzátette, hogy Botka László kormányváltáson dolgozó elszántságának nincs köze polgármesteri munkájához, arról pedig szerinte korai beszélni, hogy megvalósulnak-e az általa meghatározott feltételek (közös lista, közös egyéni jelöltek, közös miniszterelnök-jelölt), de biztos benne, hogy a többi „demokratikus” párt is belátja, ezek nélkül nem lehet kormányváltás.

A Magyar Nemzet forrásai szerint mindenesetre Botka Lászlónak őszig kellene meghoznia a döntését, hogy lemond-e a számára biztonságot jelentő szegedi polgármesterségről. Ha ugyanis ragaszkodik a városvezetői poszthoz, a jövőjével kapcsolatos kétségeket nemhogy eloszlatná, hanem még erősíti is. Márpedig egyre jellemzőbb érzés a szocialista párton belül, hogy Botka Lászlónak bizonyítani kell, hiszen – mint lapunk is megírta – egyre fogy körülötte a levegő. Viszont személyes elkötelezettségének garantálása mellett valamiféle irányváltásra is szüksége lehet. Erről írt korábban az MSZP-n belül még mindig nagy befolyással bíró egykori pénztárnok, Puch László lapja is. A Vasárnapi Hírek keményen fogalmazott: „Egyre többen gondolják úgy, ha szeptemberig–októberig nem változik a helyzet, akkor Botka a vezérkarral egyeztetett stratégia szerint kénytelen lesz repülni.” Az egyik fő és számokkal is alátámasztható bírálat eddigi szereplése kapcsán, hogy hiába telt el több mint fél év azóta, hogy az MSZP élére állt, a párt támogatottságára ez semmilyen érdemi hatással sem volt. A közvélemény-kutatások szerint a szocialisták továbbra is nemhogy kormányváltó szerepben nem tűnnek fel, hanem a második helyért harcolnak a Jobbikkal. Hiába hangoztatják, hogy Botka László lett Orbán Viktor kihívója, a jobbikos Vona Gábor is ugyanolyan elánnal mondhatja, hogy márpedig ő az első számú ellenfele a jelenlegi miniszterelnöknek.

Éppen kedden jelent meg a balliberális Republikon fővárosi mérése, amely szerint többen vannak ugyan Budapesten a baloldali és liberális szavazók, mint a kormánypártiak, ám széttöredezettségük miatt meg sem közelítik a Fideszt. Ráadásul a szocialisták sem nevezhetők dominánsnak. A biztos választók körében a kormánypárt 38 százalékon áll, míg az MSZP 16-on, a Demokratikus Koalíció és a Momentum egyaránt 9-en, az LMP 6-on, de még a kutyapártnak is van 4 százaléka. Vagyis a baloldalon elvileg nyerhetőnek titulált Budapesten jelenleg nem mutatkozik nagy esély a kormánypártok „leváltására”.

Mára állandóvá vált kritika Botka Lászlóval szemben az is, ahogyan a többi baloldali párttal, vagyis esetleges szövetségeseikkel, például Gyurcsány Ferenccel összeveszett. Az utóbbi időszakban emellett sokakban igen erős visszatetszést keltettek a Botka László környezetébe kívülről hozott, és egyből magas posztra emelt „új emberek” is.

