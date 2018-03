Sál és sisak: Orbán Viktor Miskolcon kampányolt, stadiont is nézett

Miskolcon folytatta országjáró kampányát csütörtökön a miniszterelnök, derül ki a Facebook-oldalára feltöltött képekből.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Orbán Viktor egyeztetett Kriza Ákos miskolci polgármesterrel, valamint a Fidesz két helyi jelöltjével, Csöbör Katalinnal és Hubay Györggyel. Utóbbiakat több „hajrá”-val is biztatja a bejegyzésében (szokás szerint persze angolul is, „go”-val). Egy párttársa a vidám csoportjukról még egy szelfit is készíthetett a polgármesteri hivatalban, árulják el a feltöltött fotók.

A fideszes kampánycsapat megtekintette a miskolci körzeti rendészet központját is, ahol hímzett karszalagos városi rendfenntartók tájékoztatták a kormányfőt és a stábját.

A kampánylátogatásra Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is elkísérte főnökét, pedig előbbinek csütörtökön kora délután már Budapesten kellett kormánytájékoztatót tartania. Le is késte.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A kormányfő ellátogatott a kormányközeli miskolci városi tévébe is. A stúdióbeszélgetés tartalma egyelőre nem kapott országos nyilvánosságot.

A kormányfő érkezéséről az eddigi szokás szerint ezúttal sem értesítették előzetesen a médiát. Ennek ellenére a Hír TV tudósítása szerint Orbán Viktort a televízió előtt több jobbikos szimpatizáns várta. Jakab Péter, a Jobbik szóvivője próbált is a miniszterelnöktől kérdezni, de Orbán Viktor érdemben nem válaszolt neki.

Közös szelfi a képviselőjelöltekkel Facebook

„Számtalan érdeklődésre számot tartó kérdésem lett volna, például az Elios-üggyel kapcsolatban, hiszen Miskolc is sajnos nyakig érintett ebben az ügyben. Végeredményben egyetlenegy kérdésnek a feltevésére volt elegendő idő és lehetőség. Én azt kérdeztem meg tőle, hogy esetleg a miskolci börtönbe is ellátogat-e. Miután erre nem kaptam választ, így feltételezhető, hogy erre majd április 8-a után fog sor kerülni” – nyilatkozta Jakab Péter a Hír TV-nek.

A Miskolci Kocsonyafesztiválra idén nem mehetett, így hát Diósgyőr felé vette útját a Fidesz elnöke.

A 13 milliárd forintból készülő, új diósgyőri stadiont szintén megnézte Orbán Viktor, bár a DVTK otthonának szánt létesítményt a február másodikai határidőre nem tudta befejezni a kormányközeli kivitelező, a Market Zrt.

Orbán Viktor a stadionszemle idejére a piros védősisak mellé a diósgyőri csapat piros-fehér sálját is magára vette, de ezzel még nem tudta kivédeni, hogy a DVTK-t a Magyar Kupa negyeddöntőjében összesorsolják a miniszterelnök kedvencével, a felcsúti Puskás Akadémiával.