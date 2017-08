Sav égetett össze egy nőt a 31-es buszon, a BKV nyomoz

Vizsgálatot indított a BKV egy panasz miatt, amely szerint egy utas égési sérüléseket szenvedett egy buszon, mert az ülés valamilyen maró anyaggal volt leöntve, írja az MTI.

Az eset augusztus 15-én történt , az érintett nő este az Örs vezér terén szállt fel a 31-es buszjáratra. Leült, ám rövid időn belül iszonyatos, égő fájdalmat érzett combjánál, bőrének felhámrésze pedig szabályosan összeégett valamilyen savszerű, az ülést átitató folyadék hatására.

A sértett a BKV-figyelő blognak számolt be először a történtekről, és jelezte azt is, hogy kártérítési pert indít a közlekedési társaság ellen, mert a sérülései miatt egy időre mindkét mellékállásából kiesett. A BKV az üggyel kapcsolatban jelezte, vizsgálják az eset körülményeit és azt is, hogy a vállalat érintettsége fennáll-e.

A társaság szerint 2016-tól máig néhány esetben tettek olyan bejelentést utasok, hogy az ülésen valamilyen folyadékba ültek bele, egy utas pedig orvoshoz fordult a történtek miatt.