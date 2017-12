Scheppele: A Jobbiknak is kedvezhet a Fidesz választási rendszere

A Fidesz által kialakított választási rendszer egy erős Jobbiknak is kedvezhet, ez magyarázza a párt ellen indított támadást – mondta Kim Lane Scheppele a HVG-nek adott interjújában.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Princeton Egyetem professzora közölte: Magyarországon a demokratikus ellenzék szervezetlen, szétesett, és hallani olyan pletykákat, hogy néhány szocialista politikus Orbán Viktor zsebében van. „A legerősebb Fidesz-ellenes párt jelenleg a Jobbik, amelyhez Simicska Lajos is átállt, így sok bennfentes információhoz jutott arról, miként működik a Fidesz. Az Orbán által 2014-re kialakított választási rendszer pedig akár kedvezhet is a Jobbiknak” – fogalmazott Kim Lane Scheppele. Hozzátette, hogy a Fidesz azért hozta létre ezt a rendszert, mert tartott a baloldaltól, különösen a városokban, így az egyéni választókerületeket úgy szeletelte fel, hogy egy kis, baloldal által uralt városi rész mellé jusson egy nagyobb vidéki, amelyben a jobboldal a domináns. Ez egyben azt is jelenti, hogy a baloldal akkor sem képes egyedül nyerni, ha össze tudnak fogni a pártjai – amire a jelek szerint amúgy sem képesek – mondta.

Úgy véli, vidéken a Jobbik pontosan az az egységes blokként viselkedő párt, amely képes lehet megszerezni az egyszerű többséget a Fidesszel szemben sok választókerületben. Szerinte a Jobbik már 2014-ben jobban szerepelt, mint azt az eredményei mutatják, mert „számos olyan helyen gyanús eredmény született, ahol arra lehetett számítani, hogy több szavazatot kapnak”.

Kim Lane Scheppele szerint a Jobbik a baloldal nélkül is képes megfékezni a Fidesz hatalmát, és ha ezt megértik, akkor valószínűleg nem lépnek szövetségre velük a választási törvény reformja érdekében. „A jelenlegi szabályok akár a parlamenti mandátumok többségéhez is hozzásegíthetik a Jobbikot, hiszen láttuk 2014-ben, hogy a leadott szavazatok egyszerű többségéből is lehet kétharmad a törvényhozásban. Egy működő parlamenti többséghez pedig kevesebb voks is elég. A választókerületek kialakítása ugyanis sok Fidesz-szavazót csatolt városi körzetekhez, így ha Vona pártja tavaszig megerősödik, akkor előfordulhat, hogy nem maradt belőlük elég vidéken a Jobbik megállítására” – fogalmazott.

Az Állami Számvevőszék lépésével kapcsolatban azt mondta, a Fidesz csődbe akarja kergetni a Jobbikot, hogy abszolút biztossá tegye a saját választási győzelmét. „Nem vagyok a Jobbik híve, de egyetlen alkotmányos rendszerben sem engedhető meg egy ilyen támadás a győzelemre legnagyobb eséllyel bíró ellenzéki párttal szemben. Hozzáteszem, a Fidesznek akad még egy eszköze. A 2010-et követő nagy jogi átalakításban egy törvényt érintetlenül hagyott: még mindig fel lehet oszlatni egy pártot, ha a programját alkotmányellenesnek minősítik. Ha a számvevőszéki manőver kudarcot vall, akkor akár ehhez is folyamodhat. Föl is merült bennem, vajon a Jobbik részben nem ennek a kivédésére adta-e fel a szélsőséges nézeteit.”

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Kitért arra is, hogy szerinte Gyurcsány Ferenc nagyon tehetséges és karizmatikus, de a baloldalon annyi embert elidegenített magától, hogy nem lehet konszenzusos miniszterelnök-jelölt.

„Többféle tekintetben ő a magyar politika Hillary Clintonja. Majdnem mindenkinél rátermettebb a saját politikai oldalán, de hosszú évek óta oly mértékben démonizálták az ellenfelei, hogy mérgezővé vált a személye” – hangsúlyozta. Azt is mondta, hogy nem szabad lebecsülni Orbánt, aki „nagyon szokatlan politikai tehetség, és abszolút könyörtelen”.

Kim Lane Scheppele mindemellett azt mondta, a kormány az olyan megfigyelő szoftverek egyik legnagyobb vásárlója, mint a FinFisher, ami képes az elektronikai készülékeket a mikrofon és a kamera bekapcsolásával személyes megfigyelő eszközzé alakítani. „Amikor pedig a kémprogramokat kínáló olasz Hacking Team nevű cég szervereit feltörték, kiderült, hogy Magyarország az egyik legnagyobb kormányzati ügyfelük” – fűzte hozzá a Princeton Egyetem professzora.