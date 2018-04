Schiffer András visszavág Hadházynak, pert is fontolgat

Szemenszedett hazugság – pontosan így fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Schiffer András, miután az LMP társelnöke, Hadházy Ákos meglepő dolgokat állított róla. A szekszárdi politikus a 24.hu-nak adott interjújában az egyéni visszalépések kapcsán azt mondta, „Schiffer András és Sallai Róbert Benedek sokmilliós perrel fenyegette azokat, akik visszalépnek. Ez persze nyilvánvalóan képtelenség, és az elnökség nagy többséggel le is szavazta ennek lehetőségét. Azonban sok jelöltünk mégis tartott attól, hogy mi van, ha Schiffer betartja az ígéretét” – fogalmazott.

Schiffer András lapunknak azt monda, hogy ő soha senkit nem fenyegetett meg semmivel. A történet ott kezdődött – mint kifejtette –, hogy amikor az első LMP-s jelölt visszalépett az MSZP-s Kunhalmi Ágnes javára a XVIII. kerületben, a párt automatikusan elesett 150 millió forintos állami kampánytámogatástól. (A törvény ugyanis sávosan határozza meg, hogy mennyi egyéni jelöltnél mekkora összeg jár a pártoknak: 106-nál még csaknem 600 millió, 105-nél viszont már „csak” nagyjából 450 millió.) Schiffer András elmondása szerint ekkor kértek tőle, illetve több ügyvéd kollégájától is jogi szakvéleményt, hogy a pénz elbukása miatt felmerül-e a polgári jogi felelősség kérdése. Mint monda, ő maga nem adott erről szakvéleményt, több kollégája viszont igen. Ám leszögezte, hogy ezek szakvélemények, nem pedig fenyegetések.

Schiffer András azt is elmondta, hogy ő egyébként az egyéni jelöltek közül senkit sem keresett meg. Egyetlen jelölt volt, aki kikérte az ő tanácsát, neki el is mondta a véleményét, az érintett azonban visszalépett. Az LMP vezetésétől már korábban visszavonult politikus azt is hozzátette, hogy fontolgatja a jogi lépéseket Hadházy Ákossal szemben.

A baloldallal zajló tárgyalások miatt a háttérben egyébként eddig is komoly ellentétek feszítették az LMP-t, várható volt, hogy ezek a választások után felszínre kerülnek. Hadházy Ákos az egyik élharcosa volt a visszalépéseknek és a széles körű együttműködésnek, míg lehetett tudni, hogy Schiffer András éppen ellenkezően gondolkozik, és az önállóság pártján állt volna.

