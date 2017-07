Se CT, se MR nincs az Országos Kardiológiai Intézetben

Noha az Országos Kardiológiai Intézet (OKI) az ország egyetlen kórháza, ahol szívtranszplantációt végeznek gyerekeken, két, a műtétekhez nagyon is szükséges képalkotó berendezés hiányzik a kórház eszköztárából: se CT, se MR nincs az intézetben, ahol a legbonyolultabb szívműtéteket végzik – tudta meg az RTL Híradója dr. Ofner Pétertől, az OKI főigazgatójától.

A minap a Klubrádió egyik hallgatója arról számolt be, hogy súlyos állapotú unokáját nyitott mellkassal kellett átvinni az OKI-ból egy másik kórházba, mert CT-vizsgálatra volt szükség.

A felnőtt pácienseket a Szent István-, a gyerekeket a Heim Pál-kórházba szállítják át, gyakran már nyitott mellkassal. A betegeket külön orvoscsoportnak kell kísérnie, hogy egyáltalán életben tartsák őket. Hetente nagyjából nyolc-tíz ilyen CT-vizsgálatra van szükség.

Dr. Ofner Péter szerint többször is kértek, de nem kaptak CT-t, és még pályázni se tudtak. Most az ígéretek szerint az Egészséges Budapestért programban decemberben kaphatnak egy CT-t, amely januártól működhet az intézményben. MR-készüléket viszont még az ígéretek szerint is „néhány éven belül” kaphatnak csak.

Érdemi válasz helyett az Emberi Erőforrások Minisztériuma az RTL megkeresésére annyit közölt: 2010 óta 42 százalékkal több CT- és 117 százalékkal több MR-készülék van az országban, amelyekre csak az idén 40 milliárd forintot költöttek.