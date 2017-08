Segítséget kap a kormánytól a Snétberger-központ

Balog Zoltán a kedden közzétett interjúban közölte: a központ most is zökkenőmentesen működik, de a félelem és bizonytalanság nem tesz jót a pedagógiai munkának, ezért a támadással okozott szükséghelyzetet heteken belül lezárják.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mint a hírportál emlékeztet, a Snétberger Központ korábbi igazgatója 85 millió forint értékű szellemi termékként regisztráltatta a hátrányos helyzetű roma fiatalok mentorálására használt módszert. Az elbocsátott vezető szellemi tulajdon jogosulatlan használatára és egyéb sérelmekre hivatkozva összesen 145 millió forintos fizetési meghagyást küldött az iskolának, így végrehajtás fenyegeti a Snétberger Központ hangszereit, hangtechnikai felszerelését is.

Balog Zoltán felidézte, hogy a kormányzat alapítása óta a Snétberger Központ mellett áll. „Ezt a helyzetet is meg fogjuk oldani, mivel nagy szükség van az intézményre. Pótolhatatlan munkát végeznek a tehetséges roma gyermekek felfedezésében az egész Kárpát-medencében” – méltatta az iskola működését.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy az alapító Snétberger Ferenc gitárművész a Norvég Alap, valamint a korábbi és a jelenlegi kormányzat több mint egymilliárd forintos támogatásával hozta létre a tehetségközpontot.

„Sajnos vannak, akik nyerészkedni akartak és akarnak ezen az ügyön, akár azon az áron is, hogy tönkreteszik. Rossz konstrukcióban, anyagilag fenntarthatatlan szerkezetben indult el a munka. Ha nem vesszük át a rossz konstrukciót, néhány év múlva magántulajdonba, nem pedig Snétberger kezébe került volna az intézmény. A következő probléma, hogy nem volt levédve a módszer, amit megpróbált ellopni az elbocsátott igazgató. Ez bűncselekmény, így a büntetőfeljelentéseket megtesszük. Minden jogi segítséget megadunk a központnak, nem fogjuk hagyni, hogy ez a módszer és a teljes oktatási infrastruktúra tönkremenjen” – közölte.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Balog Zoltán elmondása szerint a tehetségközpont munkájához 2016 végén a miniszterelnök javaslatára 300 millió forint plusz forrást biztosítottak. A tervek között szerepel továbbá egy stúdió építése; ezt jótékonysági alapon egy dán cég vállalta, a magyar állam pedig garantálja a hosszú távú fenntartást.

A miniszter hozzátette: a nagy nemzeti tehetségprogramok – melyek nem csak a romáknak, hanem minden magyar gyereknek szólnak – több milliárd forintból gazdálkodnak. Évente több mint 300 ezer, köztük több ezer roma fiatal részesül a programokból; részben ezek eredményeként az elmúlt három évben az egyetemre járó romák száma megduplázódott. „Ők lehetnek annak az új roma középosztálynak a tagjai a Snétberger-fiatalokkal együtt, akik nem a konfrontációban, hanem az együttműködésben érdekeltek” – mutatott rá.

Mint megjegyezte, a frissen végzett roma fiatalok elhelyezkedését a kormányzat nyomon követi. Snétberger Ferenc munkájának eredményeként például ma már 60-70 olyan formáció létezik, akik elsősorban nem is a cigányzenében, hanem a jazz, a klasszikus és a világzene területén szerepelnek jól. Ők nem csak megélhetést találtak, hanem sikereket is: számos, hazai és külföldi fesztiválon lehet velük találkozni – számolt be az Origo.hu-nak Balog Zoltán.

Snétberger Ferenc az MTI megkeresésére elmondta: mérhetetlenül igazságtalannak érzi a történteket. „Ebben a projektben rengetegen segítettek nekünk, akár magánemberek, néha 1000 forintos átutalással, vállalatok, önkéntesek, támogatók, az állam, pontosabban az Emmi, korábban a Norvég FM, az Európai Unió, a Svájci Alap, a Nyílt Társadalom Intézet, a dán VELUX Alapítványok, a rendezvényeinken való megjelenéssel ezrek, a szülők, a gyerekek a tanárok, civilszervezetek, akik pénzt, hangszereket ajánlottak fel. Sajnos mindenkit nem tudunk felsorolni, de meg lehet tekinteni a weboldalunkon. És akkor ennyi áldozat mellett van, aki nyerészkedni akar olyan vagyonon és pénzen, ami nem az enyém, nem magánembereké, hanem csak és kizárólag a gyerekeké, a gyerekek miatt jött létre.”

A világhírű gitárművész hozzátette: az alapítvány, egyeztetve az összes érintett szereplővel minden kérdésre igyekszik anyagi, vagy morális megoldást találni. „Minden kollégám mellettem áll ebben a kérdésben. A minisztérium teljes egészében a program mögött áll, Balog Zoltán miniszter úr támogatásáról biztosított, tegnap hívott az egyik legfontosabb támogatónk a VisFontis képviselője, de folyamatosan egyeztetünk a támogatóinkkal, ügyvédeinkkel. Együtt meg fogjuk oldani ezt az ügyet” – fogalmazott.