Sehova sem vezető bicikliút épült több mint egymilliárdért

Etyek és Tarján között több mint egymilliárd forintból, meglehetősen gyanús körülmények között úgy épült bicikliút, hogy igazából a semmiből a semmibe vezet, hiszen egyik települést sem éri el. De a kedvéért még az autópályához is hozzá kellett nyúlni – írja a 444.

Az út látszólag nem is volt olyan drága, hiszen – mint azt a 444 írja – a 36,4 kilométeres teljes hossz költsége mindössze 1,26 milliárd forint volt. A projekt azonban sok szempontból is különös. Annak ugyanis nem sok nyoma van a kormányzati felületeken, hogy hova és miért építenek kerékpárutakat. Mindennek tanulmányokkal történő alátámasztása elméletileg a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ feladata lenne, de a központot azóta megszüntették, így a honlapja is eltűnt a szakmai anyagokkal együtt.

A mégis előkerült tanulmányban azonban az Etyek–Tarjáni bicikliút (amely a hivatalos adatok szerint sem éri el valójában egyik települést sem) nem szerepel. A Fejér Megyei Önkormányzat honlapján mégis elérhető egy hír, miszerint a kormány még két éve 2,275 milliárd forintot adott a projektre, majd tavaly további 1,441 milliárddal egészítették ki a támogatást.

A 444 megpróbált a hivatalos kapcsolattartóként megjelölt emberektől információhoz jutni, de nem jártak különösebb sikerrel. A Közbeszerzési Értesítőben ugyanakkor három, a projekttel kapcsolatos szerződésre leltek, összesen 1,573 milliárd forint értékben.

De vajon mi épült a valóságban? Bicske és Etyek között nem történt más, mint a már egyébként is meglévő autóútra sárga festékkel biciklit ábrázoló piktogramokat festettek. A bicskei szőlőhegyen leaszfaltoztak egy földutat, Bicske szélétől Csabdi széléig, illetve utóbbi területén egy rövid szakaszon pedig valóban megépült a bicikliút. Onnantól Tarjánig ugyancsak a régi földút kapott aszfaltos borítást.

Viszont ahol valóban megépült a bicikliút, annak sincs semmi értelme, mert jelentős kerülőutat jelentene, ha a környező települések lakosai valóban használnák, és több helyütt a semmi közepén érnek véget.