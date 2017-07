Semjén: Ha kóbor kutya lennék, azt kívánnám, egy lövéssel ejtsenek el

Hosszan értekezett a vadászatért közismerten lelkesedő Semjén Zsolt egy friss interjúban arról, hogyan vélekedik egyebek között az elmúlt időszakban egyre több vitát gerjesztő kutyakilövésekről. A KDNP elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök helyettese nem meglepő módon magától egy szót sem ejtett arról az esetről, amikor a mátyásföldi reptéren lőttek le egy kutyát, de nem tért ki annak a francia turistának a kálváriájára sem, akinek képzett juhászkutyáját egy vadász sebesítette meg halálosan tavaly ősszel Szalkszentmárton mellett.

Semjén Zsolt leginkább kóbor kutyákról beszélt, amelyek „súlyos gazdasági kárt okoznak a vadgazdának”. Érzékeltetve a problémát, szerinte „másként fogja megítélni a helyzetet” az, aki már látta akár egyszer is, ahogy három-négy kóbor kutya széttép egy őzgidát vagy egy vemhes őzet. Azt azért gyorsan hozzátette, hogy „a kutya ártatlan”, és az a „gazember” a bűnös, aki kidob egy kutyát az autóból.

„Ha én kidobott, kóbor kutya lennék, akkor azt kívánnám, hogy egy jól irányzott lövéssel ejtsenek el, mintsem nyomorultul fagyjak meg, megegyen a rüh, éhen pusztuljak vagy elüssön egy autó, és az árok szélén még napokig kínlódjak” – fogalmazott Semjén Zsolt, majd azt fejtette ki, hogy ő kutyabarát. Bár – ahogy fogalmazott – „deviáns módon” most csak egy macskájuk van.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes beszédet mond a Harangod-Mag-cégcsoport 420 millió forintos beruházással elkészült húsüzemének átadóján a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Megyaszón 2015. szeptember 24-én Fotó: Vajda János / MTI

Később egy külön kérdésre nevezte csak vállalhatatlannak és védhetetlennek, amikor vadászok úgy lőnek le egy kutyát, hogy nem győződtek meg arról: valóban kóbor-e, valóban veszélyt jelent-e. „Ezek nem is vadászok, hanem puskás emberek” – jelentette ki, hozzátéve, hogy ilyen „lelkiismeretlen puskások” mentalitásából nem lehet következtetést levonni a vadgazdálkodókra, a vadászokra. Tiltakozott is az ellen, hogy ezt vadászati ügynek állítsa be bárki. Szerinte ez „alapvetően társadalmi, és ebből következően ebrendészeti kérdés”. A „harcos állatvédőknek” azt üzente, hogy a hivatásos vadászoknál kutyaszeretőbb embert még nem látott.

Semjén Zsolt mindenesetre úgy látja, hogy itthon „érzékelhetően változott a vadászat megítélése, a vadgazdálkodás és a vadászati kultúra értékelése”, szavaiból úgy tűnik, hogy szerinte pozitív irányban. Egyből példát is hozott, hogy micsoda szélsőségek nincsenek nálunk. Például olyan, mint a német zöldek friss javaslata, amellyel betiltanák a trófeák behozatalát Afrikából. „Ezzel drasztikusan megcsappanna az oda látogató vadászok száma, ami súlyos csapás lenne az afrikaiak és az élővilág számára is” – mondta, márpedig szerinte sokan élnek a vadásztatásból, a szegényebb országok számára ez jelentős bevételi forrás.

A Párbeszéd az interjú nyomán azt követelte, tiltsák el a miniszterelnök-helyettest a nyilvános megszólalásoktól és a vadászattól. Szabó Rebeka különösen botrányosak nevezte a vadászatért is felelős kormánytag megnyilvánulásait, miszerint a kóbor kutyával nem történhet jobb annál, ha egy vadász oldalba lövi. „Ha Semjén Zsolt eljut odáig, hogy a kóbor ebek kérdése társadalmi probléma, akkor nincs mentség arra, hogy a kormány nem fejleszti az ebrendészeti telepeket, továbbra sem támogatja a civilek által működtetett állatmenhelyeket” – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Szabó Rebeka egyúttal jelezte, helyi állatvédők jelzése szerint külterületre tévedt kutyákat lőnek ki Kaposvár közelében. A fényképekkel dokumentált esetek hátterében szerinte nehéz nem fölfedezni a szándékosságot: az állatokat csalétekkel csábítják a kivégzés helyszínére, a tetemeken vadászfegyverből kilőtt lőszerek nyoma látszik.