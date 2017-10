Semjén Zsolt: Égni fognak a külvárosok

Semjén Zsolt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában arra reagált, hogy Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős uniós biztos pénteken Budapesten egyebek mellett azt mondta, az Európai Bizottság saját logikája alapján alakítja migrációs politikáját, „a Soros-terv nem szerepel a bizottság munkatervében”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A miniszterelnök-helyettes felhívta a figyelmet arra, hogy az európai vezetők Jean-Claude Junckertől, az Európai Bizottság elnökétől kezdve meghallgatják az EU-ban Soros Györgyöt, aki előttük mondja el programját. Az a helyzet, hogy Soros György „kezében és zsebében tartja azt a világot”, amelyben Navracsics Tibor munkája van – fogalmazott.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: a hazájához hű az ember, egy szervezethez, munkaadóhoz lojális, ezért arra kérte Navracsics Tibort, hogy a hűség fogalmát gondolja át a nemzet és egy nemzetközi szervezet között. Hozzátette, reméli, hogy ez a megszólalása egy „újságírói félremagyarázás következménye”.

Magyarország soha nem írt alá olyan szerződést az EU-val, hogy bárki megmondhatná, ki éljen Magyarországon – emelte ki. Szerinte a migrációs válság kiinduló oka a szabadkőművesség, amelynek volt „jakobinus, bolsevik verziója”, és a „sokadik leágazása ez a Soros-féle szélsőliberális dolog”, amely „szívéből gyűlöli a keresztény hagyományokat”, és ha lehetséges, még jobban gyűlöli a nemzetállamokat. Meg is akarja szüntetni őket, és európai egyesült államokat akar létrehozni. Ezt Brüsszelből „személytelen, elszámoltathatatlan” bürokrácia irányítaná, különböző NGO-knak (nem kormányzati szervezeteknek) „átnyomva” a hatalmat – fűzte hozzá Semjén Zsolt.

Azt mondta, hogy a baloldali, liberális pártok láthatóan nem képesek legyőzni a nemzeti erőket, ezért kell behozni sok millió olyan embert, aki nem kötődik egyik nemzethez sem. Ők az európai nemzetekkel szemben ezekre a bevándorló iszlám tömegekre számíthatnak. Hangsúlyozta: bár az iszlám nagy kultúra, nem része az európai civilizációnak, különösen nem a magyar kultúrának, amely „az iszlámmal szemben definiálja önmagát mint a keresztény Európa védőpajzsa”.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A kereszténydemokrata politikus emellett közölte, hogy azért van szükség a nemzeti konzultációra, mert ebben a harcban nem elég a kormány álláspontja, szükség van arra, hogy a magyar emberek is mellé álljanak. „Az a különbség, hogy mi megkérdezzük az embereket” – hangsúlyozta.

Példaként említette, hogy szerinte a német politika, amikor meghívta a migránsokat, először is „törvénytelen” volt, hiszen nem tartották be a dublini szerződést, másodszor „antidemokratikus”, mert Angela Merkel kancellár nem kérdezte meg a német népet, hogy akar-e tömegesen együtt élni az iszlámmal, és „inkorrekt” is például Magyarországgal szemben, de a migránsokkal szemben is. Mert ezek a „szerencsétlen emberek” pénzzé tették mindenüket, hogy Európába jussanak, most mégis visszaküldenék a nagy részüket. Úgy fogalmazott, ennél sokkal helyesebb, amit Magyarország képvisel, hogy a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni.

Semjén Zsolt szerint ennek a vége párhuzamos társadalmak kialakulása lesz, ezek az emberek egyre frusztráltabbak, mert nincs munkájuk és nem ismerik a nyelvet, egyre több lesz a bűncselekmény. Azt mondta: ha egy ilyen migráns „megerőszakol egy tízéves német kislányt, az apja agyonlövi, erre lázadás lesz a bevándorlók között”, megtámadnak egy német falut, az megvédi magát. „Ezt fogják nézni Malmőtől Marseille-ig, és égni fognak a külvárosok” – tette hozzá.

A miniszterelnök-helyettes kiemelte: meg kell védeni a határokat, és a humanitárius segítséget ezeknek az embereknek a szülőföldjére kell vinni – írja az MTI.

Ismeretes, Navracsics Tibor még pénteken azt mondta, az Európai Bizottság nem politikai, hanem jogi érvek mentén alakítja ki álláspontját a jogszabályokkal kapcsolatosan. Hozzátette: az Európai Bizottságnak a civiltörvénnyel kapcsolatban az a problémája, hogy úgy gondolja, az adatszolgáltatás túlzottan széles körű, illetve a személyiségi jogokat is érintő olyan kitételeket tartalmaz, amely az indokoltnál megszorítóbb jellegű szabályozás.

„Nyilván most folyik a vita, és a vita vagy egy kompromisszummal zárul, amellyel le lehetett zárni a kötelezettségszegési eljárást, vagy ha a felek álláspontja nem közeledik egymáshoz, akkor pedig az Európai Bíróság dönt majd a felek között” – fűzte hozzá a Hír TV-nek nyilatkozva az uniós biztos.

Orbán Viktor kijelentéseivel kapcsolatban azt mondta, az Európai Bizottság igyekszik mindig jogi érvek alapján, jogi álláspont mentén alakítani a lépéseit, illetve folytatni a tárgyalásokat. „Nyilvánvalóan a hátralévő időszakban még a magyar kormány és a bizottság között lesz párbeszéd” – fogalmazott, és hozzátette: bízik benne, hogy sikerül megoldást találni. Navracsics Tibor kiemelte, hogy folyamatos a kapcsolattartás, és az sem zárható ki, hogy a magyar kormány az érveivel esetleg meggyőzi a bizottságot vagy létrejön a kompromisszum.

Arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor azt mondta, a Soros-tervet hajtják végre az Európai Bizottságban, Navracsics közölte: „a Soros-terv mint ilyen nem szerepel a bizottság munkarendjében”. Kitért arra is, hogy nem az első és nem az egyetlen ország Magyarország, amely egy választási kampányban a bizottságot támadja vagy vádolja.

A rendezvényen újságírói kérdésre Navracsics Tibor azt is elmondta, hogy nem tud nyomásgyakorlásról Soros György részéről, de van olyan kollégája, akiről úgy tudja, hogy a milliárdos az egyik legjobb barátja. Azt azonban nem árulta el, hogy kiről van szó.