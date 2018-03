Semjén Zsolt majdnem megbukott a középiskolában

Zavarban érezhette magát a Németh Szilárd fórumain szocializálódott Fidesz-szavazó kedd este a fővárosi Polgárok Házában. Sorosozás és migránsozás helyett olyan témák és fogalmak – magyarság, nemzet, kereszténység – körül forgott a szó Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke Egymillió című könyvének bemutatóján, amelyeket kiszorítottak a jobboldali közéleti fórumokról a párt kormánykommunikációját meghatározó Habony-művekben képzett, új generációs fideszesek. És bár a klasszikus jobboldali pártok iránti nosztalgia is a levegőben volt – az MDF-alapító Lezsák Sándor beszélgetett a KDNP elnökével, és a kisgazdapártól is megemlékeztek –, ambivalens módon az e pártok elől a teret elfoglaló Fidesz-elnök és miniszterelnök, Orbán Viktor szelleme is jelen volt. Ő köszöntötte a könyvbemutatóra érkező vendégeket: a székeken elhelyezett Magyar Fórum címlapján a kormányfő mosolygott.

A bemutatón az interjúkat, esszéket tartalmazó könyvről viszonylag kevés szó esett. Semjén Zsolt hol sztorikkal, hol politikatörténeti érdekességekkel szórakoztatta a közönséget. Olyan titkokról lebbentette fel a fátylat, mint hogy gimnazistaként csaknem megbukott oroszból. Hogy mégis levizsgázott kettesre, egy osztálytársának köszönheti, aki később a felesége lett. Politikai kulisszatitkok is előkerültek. Elmondása szerint a kettős állampolgárságról rendezett, eredménytelen népszavazás után az MSZP több vezető személyisége kereste meg Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő háta mögött, hogy az állampolgársági törvény előkészítéséről tárgyaljanak. Ám az alkudozás megfeneklett, mert állítása szerint a határon túliaknak „csak kvázi-állampolgárságot” adtak volna. Egyébként a népszavazásról azt mondta: előkészítetlen volt, és nincs meggyőződve arról, hogy a román titkosszolgálat nem vállalt részt abban, hogy kiírták. Ezért volt fontos számukra – magyarázta – a határon túliak állampolgársága, amit később az első intézkedései között szavazott meg a Fidesz–KDNP-kétharmad.

A hódmezővásárhelyi fiaskó kapcsán arról beszélt, hogy a Fidesz hibát követett el: eredménykampányt folytattak, előválasztásként értelmezték a választást. Arra számít, hogy a független Márki-Zay Péter sikere mozgósítja az ellenzéki szavazókat. Ám – tette hozzá – az eredmény a jobboldali tábort is összerántja.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.07.