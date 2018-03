Semjén Zsolt örömmel lőtt volna fókára is

Nemcsak jegesmedvére, hanem fókára is szívesen lőtt volna Semjén Zsolt – derült ki a Magyar Nemzet birtokába került levelezésből, amit azokkal a vadászatszervezőkkel folytatott a miniszterelnök-helyettes, akik a politikus skandináv kirándulásait bonyolították. A dokumentumok szerint 2014-ben merült fel, hogy a rénszarvasvadászat mellett lehetőség lenne egy háromnapos tengerparti fókavadászatra is. Bár a kedvelt tengeri emlősállatok levadászására végül nem került sor, Semjén Zsolt mégis nagy érdeklődést mutatott a lehetőség iránt. Azt írta: „különlegesség a fóka, örömmel megyek, de a legfontosabb a rén”.

A rén, vagyis a rénszarvas olyannyira fontos volt a politikus számára, hogy Svédországban ötször vett részt luxusvadászatokon, amelyek 4-5 millió forintba kerültek alkalmanként. A kirándulásokat egyébként nem Semjén, hanem egy olyan vállalkozó – Farkas József – finanszírozta, aki több száz millió forintnyi állami és uniós pénzhez jutott 2010 óta, vagyis a második Orbán-kormány hatalomba lépése óta. A vadászatok egyikén helikopterrel derítették fel a szarvasokat, amely több mint 750 ezer forintba került egy órára.

Az üggyel már a svéd sajtó is foglalkozik. A legnagyobb újságnál (Aftonbladet) a minap jelentkezett egy férfi, aki azt állította, hogy az ő szarvasát lőtte le engedély nélkül a magyar miniszterelnök-helyettes. Niklas Jonsson jelezte, hogy feljelentést tesz a rendőrségen. A 444.hu kiszúrta, hogy vélhetően ez már meg is történt, ugyanis a Norran című lap azt írja, hogy az észak-svédországi Västerbotten rendőrségének sajtósa, Tina Häggmark közölte: feljelentés érkezett hozzájuk, előzetes, vizsgálati szakaszban van a nyomozás. A cikk szerint egyelőre a felvételek alapján nem tudják, hol és hogy történt az eset. Tina Häggmark azt mondta, jelenleg lopás ügyében vizsgálódnak, és lesznek az ügyben meghallgatások is.

Csakhogy a Magyar Nemzetnek nyilatkozó vadászatszervezők – akik Semjén útjait bonyolították – cáfolták Niklas Jonsson állításait. Elmondták, hogy a magyar politikus minden alkalommal előre jól megszervezett módon, ellenőrzött körülmények között ejtette el a zsákmányát. Közölték, a lelőtt szarvasok tulajdonosának felügyelete mellett történt a szintén általa felderített állatoknak a becserkészése, tehát kizárt, hogy Niklas Jonsson szarvasát ejtette volna el Semjén. Hozzátették, hogy a kilőtt rénszarvasok árát minden alkalommal kifizették, legálisan zajlott minden. Egyben jelezték, nem ismerik a svéd lapnak nyilatkozó férfit, de szerintük félreértésről van szó.