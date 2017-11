Semjént és Ádert sem féltették az átvilágításon megbukó Naffától

Hiába bukott meg a Terrorelhárítási Központ (TEK) ellenőrzésén Zaid Naffa jordán tiszteletbeli konzul még tavaly március 2-án, továbbra is nyugodtan forgolódhat a legmagasabb szintű állami vezetők közelében – derül ki a lapunk által megismert fényképek alapján. Például még két hét sem telt el a TEK szakvéleménye óta, amikor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes látogatást tett Jordániában. A jordán Ammon News hírportálra 2016. március 15-én feltöltött fotó tanúsága szerint Naffa is kísérhette az úton a kormány második emberét. Sőt: a honlapon egy két nappal később közölt fotósorozat szerint – immár hazánkban is – találkozott a tiszteletbeli konzul Semjénnel az 1848-as forradalomról megemlékező egyik ünnepségen. Naffáról olyan idén szeptemberben készült fényképet is találni Magyarország ammáni nagykövetségének honlapján, ahol Áder János társaságában látható, miközben a köztársasági elnök a jordán szenátus Magyarországra látogató elnökével beszélget. A köztársasági elnök egyébként a héten éppen Jordániában tartózkodik öt napon át, ám mint hivatalának sajtóigazgatósága lapunk kérdésére közölte, a tiszteletbeli konzul nem kísérte el az államfőt a látogatásra.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hogy Naffát kockázatnak tekintették, úgy derült ki: magyar állampolgárságot igényelt, és a TEK ezzel kapcsolatos ellenőrzésén elbukott. Erről az Index írt először az LMP-s Demeter Márta beszámolója alapján, aki betekinthetett az idekapcsolódó iratokba.

Mint ismeretes, Naffa segítette a nemzetközi körözés alatt álló szaúdi üzletember, az idén januárban elhunyt Ghaith Pharaon Magyarországra történő beutazását. Sőt, mint lapunk korábban elsőként beszámolt róla, ő volt az is, akinek a díszvacsoráján nemcsak hogy találkozott Orbán Viktor Pharaonnal, hanem egyesen a szaúdi üzletember mellé ültették a miniszterelnököt. A Naffa és a Pharaon közti szoros viszonyt jól mutatja, hogy mint lapunk megtudta, Naffa feleségéről olyan fotó is készült, amelyen a nő egy a Pharaon jachtjára kísértetiesen emlékeztető hajón pózol.

– Kockázat, hogy Naffa közjogi méltóságokkal találkozzon, hiszen olyan körökben mozog, amelyek alapjában véve is veszélyt jelenthetnek – mondta lapunknak Demeter Márta. A képviselő felidézte: Naffával egy időben Ghaith Pharaon is igényelt magyar állampolgárságot, ezeket egy eljáráson belül vizsgálták. Pharaon kérelmével kapcsolatban a TEK egy Demeternek írt levélben azt közölte, ők szakhatóságként terrorszempontú kockázatelemzést végeztek. Ebből kiindulva ha Naffánál is ugyanezt az ellenőrzést folytatták le, a tiszteletbeli konzullal kapcsolatos kockázat is terrorszempontú lehet. – Ez pedig önmagában felveti, hogy Naffának semmi keresnivalója befolyásos magyar politikusok közelében – tette hozzá.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az ellenzéki képviselő egyébként nemrégiben több Naffával kapcsolatos kérdést is feltett a minisztériumoknak, ám kérdései többségére hiába várt érdemi választ. Többek közt hiába szerette volna megtudni, hogy a miniszterelnök összesen eddig hány közös rendezvényen vett részt Zaid Naffával, ám a felvetésére még csak nem is reagáltak. Ehhez hasonlóan arra sem válaszoltak, a TEK értesítette-e Orbán Viktort arról, hogy Naffa kockázatot jelent. Arra sem kapott érdemi feleletet a képviselő, hogy lehet még tiszteletbeli konzul Naffa. Erre ugyanis csak annyit írt a külügy, hogy a posztra történő kinevezéséről nem Magyarország döntött, hanem Jordánia. – Olyan kockázatról, ami a tiszteletbeli konzuli feladatának ellátását veszélyezteti, nem tudunk – érveltek a minisztériumban. Ám Demeter szerint ez „a legnagyobb átverés”; a magyar fél igenis mondhatná azt, hogy nem akarja, hogy Naffa hazánkban feladatot lásson el. – Egy olyan ember, aki az állampolgársági igénylésnél nemzetbiztonsági kockázatnak minősül, ne legyen tiszteletbeli konzul Magyarországon – jelentette ki.

Demeter Márta hangsúlyozta: az üggyel kapcsolatos összes információt fel kell tárni az elkövetkező hónapokban. Ennek érdekében nemcsak újabb kérdéssel fordult a Pintér Sándor vezette Belügyminisztériumhoz, de hamarosan ismét iratbetekintésre megy.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.09.