Sérelemdíjat is követelhet az etikus hekker

Személyiségi jogainak a megsértéséért pert indíthat, és akár sérelemdíjat is követelhet az a 18 éves fiatal, aki felfedezte, s azonnal jelezte júliusban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) online bérletértékesítési rendszerének hibáját, de ellene büntetőeljárás indult – közölte kedden lapunk érdeklődésére Dojcsák Dalma. Az „etikus hekkert” védő Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Politikai szabadságjogok projektjének a vezetője elmondta: azután, hogy az ügyészség már nem tekinti gyanúsítottnak ügyfelüket, elsősorban a kisvárdai lakásán végrehajtott házkutatás miatt kérhet jogorvoslatot. Az esetleges keresetek benyújtásáról később, a fiatalemberrel való konzultáció után döntenek, ugyanakkor sérelemdíj csak azután kérhető, ha a közérdekű bejelentővel szembeni jogsértést a bíróság megállapította.

– A TASZ panaszára kiderült: nemhogy társadalmi veszélyessége nem volt az informatika iránt érdeklődő fiatal cselekményének, sőt azonnali jelzése közérdekű bejelentésnek minősült – mondta Dojcsák Dalma, aki szerint a hasonló esetek elkerülésére nincs szükség törvénymódosításra. Leszögezte: minden ilyen esetben a nyomozó hatóságoknak kell észlelniük, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló, 2013. évi CLXV. törvény hatálya alá tartozik-e az adott cselekmény. A TASZ szerint egyértelműen jogalkalmazási zavar támadt, egyrészt a BKK-val szerződésben álló, az online bérletrendszert fejlesztő és üzemeltető T-Systems ismeretlen tettes elleni feljelentésekor, másrészt a házkutatás elrendelésekor. Ugyanis a 18 éves fiú, aki látszólag azzal, hogy „bele tudott nyúlni” a biztonságosnak mondott internetes rendszerbe, és 50 forintért „vásárolt” bérletet 9500 forint helyett, jogszabályt sértett.

Ám ezt két e-mailen is jelezte a BKK-nak, s nem élt vissza a bérlettel, így őt már azonnal védte a törvény.

A Magyar Nemzet megkereste a BKK online bérletértékesítési rendszerét jó szándékból meghekkelő fiatalt is, aki azonkívül, hogy hétfőn az általa létrehozott „Etikus bűnöző” Facebook-oldalon közzétette: már nem gyanúsítják információs rendszer vagy adat megsértésének bűntettével, nem kíván nyilatkozni. Kérdésünkre annyit azért elmondott: „Lehetséges, hogy a későbbiekben a Facebook-oldalamra az ügy tanulságát levonva fogok írni valamilyen bejegyzést, azonban jelenleg örülök annak, ha teljes mértékben vissza tudok térni az eredeti életemhez.”

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtószóvivője kérdésünkre kedden hivatalosan is megerősítette: a sajtóban etikus hekker elleni ügyként ismertté vált büntetőeljárásban a Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyészség 2017. augusztus 15-én helyt adott az addigi gyanúsított ügyvédje által tett panasznak. Az ügyész ugyanakkor a házkutatás elrendelése miatti panaszt elutasította, mert azt állapította meg, hogy a házkutatás elrendelésének a törvényi feltételei az ügyben fennálltak. Szilágyi László a gyanúsítás megszüntetésével kapcsolatban hozzátette: „A döntés indokolásának a lényege szerint

a gyanúsított cselekménye – azaz hogy a sértett jegyértékesítési rendszerében jogosulatlanul adatot változtatott meg – nem veszélyes a társadalomra, és így nem valósít meg bűncselekményt.

A gyanúsított ugyanis a cselekményét azért követte el, hogy a jegyértékesítési rendszer hibáját feltárja, ami sikerült is neki, ráadásul ezt a tényt jelezte a sértettnek. Ilyen körülmények között a cselekményének a társadalomra veszélyessége kizárt.”

Az ügyészségi sajtószóvivőtől azt is megtudtuk: „A nyomozás jelenleg még folyik, de az ügynek gyanúsítottja már nincs. A nyomozó hatóság a nyomozást záros határidőn belül megszünteti.”

Fotó: Etikus bűnöző / Facebook

Miközben az ellenzéki pártok folyamatosan követelik Dabóczi Kálmánnak, a BKK vezérigazgatójának a menesztését, Tarlós István lapunknak nyilatkozva az „etikus hekker” gyanúsításának megszüntetésével egy időben állt ki teljes mellszélességgel a cégvezető mellett. Ezt azzal indokolta, hogy a botrányos ügyben eddig elrendelt belső vizsgálatok, a nyomozások tartanak, és zajlik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárása is. Ugyanakkor emlékezetes: Dabóczi Kálmán volt az, aki ugyan később bocsánatot kért, először betörőhöz, kocsifeltörőhöz hasonlította a most a gyanú alól mentesített fiatalt.

A rendőrség az online bérletrendszer bevezetésére szerződött BKK-tól és a T-Systemstől is dokumentumokat foglalt le. Az MSZP feljelentése alapján egyrészt hűtlen kezelés megalapozott gyanújával nyomoznak. Még két büntetőeljárás is indult, egyrészt az előbbi rendszerbe, másrészt a Mol–Bubi közbringarendszerbe regisztrált felhasználók adatainak kiszivárogtatása miatt. Mindkét esetben a 24.hu „kapta meg” a dokumentumokat, amelyeket a rendőrségnek továbbítottak. Ahogy arról beszámoltunk, a nyomozó hatóságok titkosszolgálati eszközökkel is vizsgálják a BKK informatikai rendszereit, honlapját és mobiltelefonos alkalmazását több hullámban is érő, úgynevezett túlterheléses támadások miatt.

Több egymástól független városházi, illetve BKK-s belső forrásból

úgy értesültünk: a belső vizsgálatok még tartanak, s a rendőrségi eljárások végéig nem is várható, hogy lezárulnak.

A fővárosi cégnél abban bíznak: az átadott bizonyítékok azt igazolják, hogy törvényesen jártak el.

Az adatvédelmi hatósági eljárásról Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke kérdésünkre jelezte, a bonyolult ügy feltárása zajlik, két héten belül itt sem várható eredmény.