Sértődötten távozott saját sajtótájékoztatójáról Halász János

Sajtótájékoztatón szólalkozott össze Halász János, a kormánypárti frakció szóvivője az N1TV újságírójával. Az eseményen a többi jelen lévő nem tudott kérdést feltenni, mivel Halász végül felháborodottan elhagyta a termet.

A sajtótájékoztatón egyébként Halász arról beszélt: a Fidesz választ vár Vona Gábortól, a Jobbik elnökétől azzal kapcsolatban, tudott-e arról, hogy „a Jobbik antiszemita politikusa, Kulcsár Gergely feltehetően egy fiatalkorúval folytatott viszonyt”. Az ügyben folyó per tanúira hivatkozott, akik szerint a Jobbik elnöke tudott a fiatalkorú megrontásáról. Kulcsár Gergely „több alkalommal is nyíltan antiszemita kijelentést tett, tulajdonképpen tagadja a holokausztot, beleköpött a Duna-parti cipőkbe, amely a Dunába lőtt zsidóknak állít emléket, és arra is volt példa, hogy újévi jókívánságként horogkeresztet is szétküldött párttársainak egy körlevélben” – fogalmazott.

Az N1TV újságírója jelentkezett, Halász pedig rögtön leszögezte, hogy most a témával kapcsolatban lehet kérdést feltenni, mert „ez a szokásunk”, más témában viszont utána szívesen válaszol, hogyha „olyan a helyzet”.

Az újságíró arra volt kíváncsi, hogy – mivel azt mondták, Kulcsár fiatalkorút rontott meg – fordultak-e a hatósághoz. Halász közölte, zajlik egy per ahol tanúk is állították ezt. „Nyilvánvaló, és biztos hallotta, amit elmondtam az antiszemita politikus kapcsán”, és hogy ő „miket mondott, miket mutatott magáról”, és ezek alapján szerinte teljesen jogos, amit mond – jelentette ki.

Majd Halász szembement a „szokásokkal”, és hirtelen témát váltott: közölte az újságíróval, hogy „ön az N1TV-től jött”, melynek a Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány a kiadója, ami „a Jobbik pártalapítványától az elmúlt években nagyon sok pénzt kapott”.

Az újságíró ezen a ponton közbevágott, és megjegyezte, Mészáros Lőrinc az Echo TV és Andy Vajna a TV2 tulajdonosa, a köztévé pedig a Fideszé.

„Örülök, hogy jobbikos újságíróként itt van, és tulajdonképpen politikusként próbál viselkedni, ez egy sajtótájékoztató” – jelentette ki Halász, majd a többi jelenlévőhöz fordult. Azt mondta, a „Jobbik pártkatonái jelen vannak a sajtótájékoztatón, ez nagyon szomorú, de tudnak az alapítványuknál a kasszához fordulni” – magyarázta, ügyet sem vetve az újságíró válaszára.

„A többiek itt sajnos kérdezni sem tudnak” – zárta le az eseményt Halász, majd elindult a kijárat felé. „Próbáljon meg viselkedni sajtótájékoztatón!” – vetette oda az N1TV újságírójának, majd elhagyta a termet.