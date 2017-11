Seszták a vitatott roma központról: Ezt az ügyet szeretném lezárni

Nem tudom, én nem járok oda – így reagált Seszták Miklós fejlesztési miniszter lapunk azon kérdésére, hogy helyi beszámolók szerint nem engedik be a cigányokat Kisvárdán az uniós forrásból épült, roma központnak szánt, ám valójában kézilabda edzésekre használt létesítménybe. Hozzátette azt is: „el kell menni oda”. A tárcavezetőt a költségvetési bizottságban tartott miniszteri beszámolóját követően kérdeztük.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Arról is érdeklődtünk, hogy véleménye szerint Orbán Viktor elégedett-e a munkájával, amire annyit válaszolt: kérdezzük meg a miniszterelnököt. Az Atv.hu még szeptember elején írta meg, hogy a kormányoldalon jól értesültek nem fogadnának nagy tétekben arra, hogy Seszták egy esetleges Fidesz-győzelem esetén tárcavezető marad.

A minisztert meghallgatásán az ellenzéki politikusok sem hagyták kérdések nélkül. A szocialista Mesterházy Attila és az LMP-s Demeter Márta egyaránt érdeklődött egyebek közt a kisvárdai botrányról. Seszták válaszul a helyi önkormányzat közleményét ismételte el, mely szerint ideiglenesen, egy évre a város és a kisvárdai sportegyesületek együttműködési megállapodást kötöttek, hogy a sportban való részvétel biztosításával segítsék elő a roma integrációt. „Én ennyit tudok erről az ügyről” – mondta a miniszter később hozzátéve, hogy a megállapodás részleteit nem ismeri. Utóbbi azért különös, mert Seszták a térség országgyűlési képviselője és maga is minden héten „hazajár” Kisvárdára, mint a meghallgatáson elmondta. „Én a magam részéről ezt az ügyet szeretném lezárni, de természetesen ha önök úgy gondolják, hogy a roma integráció a sporton keresztül nem valósulhat meg, az az önök döntése” – mondta. Később a miniszter még visszatért a kérdésre és hangsúlyozta, hogy „nagyon jó döntést” hozott az önkormányzat, amikor a sportot és az integrációt megpróbálta összekapcsolni. „Én ebben nem látok semmit, kicsit furcsállom is ezt az egészet” – jegyezte meg.

Sesztákot kérdezték a vizes vb folyamatosan növekvő költéseiről is. Arról beszélt, „szemantikai vita” arról van, hogy azok a beruházások, amelyeket egyébként is megvalósított volna az állam, beleszámítódnak-e a sportesemény költségeibe. Mint elmondta, a 2012-es és 2015-ös, a vizes vb szerződéseiben szereplő várható költség – 288 forintos dollárárfolyammal számolva – 44 milliárd forint volt. Azt, hogy ez már eleve drágább, mint a parlament által eredetileg elfogadott 25 milliárdos összeg, azzal indokolta, hogy a FINA előírásainak megfelelő műszaki beruházásokat is tartalmazza, például a lelátók bővítését vagy a nyílt vízi úszás tereprendezését. Ám a miniszter ennél is mondott meglepőbbet: nevezetesen azt, hogy bár még nem készült el a vizes vb költségeinek végső összesítése, de ez várhatóan 46 milliárd forint lesz. Szerinte a kétmilliárdos többletet az okozta, hogy a 2012-es versenyen még más minőségű televíziós közvetítést követeltek meg, illetve az, hogy jelentős tételnek bizonyultak a biztonsági költségek is. Szerinte egyébként a világverseny sikeres volt, ezt „senki nem tudja eltagadni”, hiszen ezt nem a kormány mondja, hanem azok a szakemberek, akik Magyarországon jártak. Megjegyezte azt is: a FINA elnökének szavai helytállóak voltak, az első aranyérmet a szárazföldön kellett volna kiosztani. Azzal kapcsolatban, hogy a Duna Aréna fenntartása rentábilis lesz-e, úgy válaszolt: nem tudja. Azt ugyanakkor hangsúlyozta: kevés olyan úszóaréna van a világon, ami a nyereségről szólna, szerinte pedig ez sem erről fog szólni. Ehhez hasonlóan azt sem tudta megmondani, hogy mennyibe kerül majd az aréna fenntartása, amit azzal indokolt, hogy eddig az üzemeltetés 12 ezres, nyitott légterű létesítményre volt kiszámítva, ám abból egy 5500 fős, bezárt aréna lesz.

Nem ez volt az egyetlen költség, ami ismeretlen volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) vezetője előtt. Seszták Mklós arra sem tudott válaszolni, hogy pontosan mennyibe fog kerülni a Budapest-Belgrád vasút kivitelezése, mert jelenleg a közbeszerzési tender jogi előkészítése zajlik.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A minisztert a 3-as metró felújításának költségeiről is hiába kérdezték. „Hála a jó istennek, tiszta szívből mondom, a metróhoz semmi közöm” – mondta. Szerinte az NFM csak az EU-s finanszírozás vonatkozásában partner, a felújítás kivitelezéséről vagy műszaki tartalmáról semmilyen többlet információval nem rendelkeznek.

„Azt gondoljuk, minden jogszerű és szabályszerű volt” – ezt Seszták már azzal kapcsolatban állította, hogy a Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) félmilliárdos támogatást adott a kormánybarát Civil Összefogás Fórumnak (CÖF). A miniszter – aki a 100 százalékban állami tulajdonú cég tulajdonosi jogát gyakorolhatja – azt is kijelentette: „nagyon furcsa lenne”, ha ő miniszterként bármelyik gazdasági társaság támogatási döntéseibe beleavatkozna. Szerinte egy céget üzemeltető tulajdonos pontosan tudja, milyen lehetőségei vannak, így ők a protokoll alapján járnak el.

Seszták arról is beszélt, elegendőek az ország gáztartalékai a téli hónapokra: a tárolókban 4,3 milliárd köbméter, a biztonsági készletben 1,2 milliárd köbméter gáz áll rendelkezésre.

A miniszternek egyébként sűrű napja volt, több bizottságban is kedden tudta le az éves, kötelező miniszteri meghallgatását.