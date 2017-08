Seszták Miklós: Az idő volt a legnagyobb kihívás a vizes vb szervezésében

A vizes vb egyik legnagyobb kihívása a szervezésre jutó rövid idő volt – mondta Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, a vizes világbajnokság szervezőbizottságának elnöke hétfő este az M1 aktuális csatornán.

A miniszter emlékeztetett, mindössze két évük volt a magyar szervezőknek olyan világversenyt rendezni, hogy a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA), a sportolók és a nézők is elégedettek legyenek.

A világbajnokságon 2800 versenyző volt jelen, ennek a többszöröse vett részt a masters vb-n, és csak az utóbbiak mintegy 20 ezer nevezést adtak le; ezt nem volt könnyű összehangolni – mondta.

Elhangzott az is, hogy a FINA mind a világbajnokságot, mind a masters vb-t minden idők legjobb ilyen típusú rendezvényének ítélte. Ezzel kapcsolatban a miniszter azt mondta, a helyszínek és a szervezés mellett a magyar szurkolók teljesítménye is hozzájárul a sikerhez. A szervezők nevében ezért a szurkolóknak jelképesen átadott egy aranyérmet, amelyet a Duna Arénában állítanak majd ki. Az érmet a műsorban be is mutatták, írja az MTI.

Seszták Miklós szerint szurkolók mellett az önkéntesek munkája is hozzájárult a sikerhez, ők – több mint 3000-en – 31 ezer nyolcórás műszakot teljesítettek a világverseny alatt.

Ha az idő szorította is a magyar szervezőket, a pénz nem jelenthetett gondot: Seszták saját becslése szerint is 130 milliárd forintot fordítottak a rendezvényre, de a tényleges érték ennél több lehet, még a vb lezárása után is buknak ki újabb tételek – köztük Kuna Tibor cégének több százmilliós utólagos megbízása is.