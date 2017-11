Simicska Lajos: Orbán Viktor hazaáruló és átveri az embereket

Minél később van vége a mostani rendszernek, „annál csúnyább lesz” – erről is beszélt Simicska Lajos az RTL Klub Híradójának adott interjújában, amelyből a csatorna az elmúlt két napban már közölt részleteket. A lapunkat is magába foglaló médiaportfólió tulajdonosa úgy fogalmazott: „azt gondolom, hogy Orbánék számára, a rendszerük számára az a legoptimálisabb, ha most ér véget egy egyszerű választással”.

A nagyvállalkozó arra buzdított, hogy mindenki menjen el szavazni 2018-ban.

Hallgassa meg a beszélgetés legfontosabb részleteit!

– Mindenkinek saját magának bele kell nézni az életébe, a saját sorsába, és felelősen kell döntenie – mondta. Nincsenek ugyanis szerinte „atombombák” vagy csodafegyverek, hanem az emberek vannak. Szavai szerint „az ország túlélte a tatárokat, a törököket, a Habsburgokat és Orbán Viktort is túl fogja élni, ez egy erős nemzet”.

Simicska Lajos beszélt arról is, hogyan lett vége Orbán Viktorral a több évtizedes szövetségének és barátságának. Felidézte, hogy a választások után beszélgettek, amikor a miniszterelnök felvázolta a diktatúrát, amit kiépít. – Én meg néztem rá nagy kerek szemekkel, hogy biztos, hogy normális-e az, aki velem szemben ül – mondta az üzletember, az utolsó pontnak azt nevezve, amikor a kormányfő arról beszélt, hogy az RTL-t majd megveszi neki a Roszatom. Ez ugyanis Simicska Lajos szerint már hazaárulás, ő pedig abban nem partner.

Hozzátette, meggyőződése, hogy a Jobbik nyeri meg a választást, jelenleg ez az egyetlen jelentős párt, amit nem vettek meg.

A vállalkozó úgy vélekedett, most a sírdogálás nem segít. – Nem segít, hogy sírdogálunk, és elmondjuk azt, hogy én nem ezt álmodtam – mondta, hozzátéve, hogy „ez ellen tenni kell”, ő pedig „egy tevékeny ember”.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.01.