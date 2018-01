Simonkáék minden álma valóra válik

Úgy tűnik, hiába büntette meg korábban a Közbeszerzési Döntőbizottság a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványt (DBMT), a Simonka György fideszes országgyűlési képviselőhöz több szálon köthető alapítvány ismét brüsszeli százmilliókat költhet el. A szervezet karácsony előtt két héttel 300 millió forint pénzt nyert, méghozzá őshonos állatok bemutatására a dél-békési térségben. A rövid, konkrétumokat többnyire nélkülöző ismertetőben többek között az áll, egy már működő, őshonos állatokat bemutató farmot kívánnak „látogatóbaráttá” tenni, s így „megismertetni” és „megszerettetni” ezeket az állatokat a közönséggel. A negyedmilliárd forintot meghaladó beruházás foghíjas ismertetője alapján kiemelt szerepet kaphat a területen található halastó is, amelyben – mint írják – őshonos halfajták is bemutathatók lesznek. Emellett két látogatóközpontot terveznek létesíteni a térségben: lesz ajándékbolt, vendéglátóhely, valamint információs pult.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány nyertes pályázata ugyanakkor nem csak a feltételezett haszna miatt kérdéses. Emlékezetes, hogy a szervezetet a Közbeszerzési Döntőbizottság különböző szabálytalanságok miatt 2012-ben másfél millió forintra bírságolta meg, amit végül 300 ezer forintra mérsékeltek.

Belföld Horváth Csaba László Újabb Simonka-ügyben nyomoznak A Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészség költségvetési csalás gyanúja miatt rendelt el nyomozást, amit a NAV folytat le.

A büntetés előzménye, hogy az alapítvány akkor bekerült azok közé a hazai szervezetek közé, amelyek a Magyarország és Románia sajtókapcsolatainak javítására szánt európai uniós pénzek fölött diszponáltak. Ennek keretében a DBMT kuratóriuma 79 ezer euró értékben indította el Pusztaottlakán – ahol Simonka volt a polgármester – a „Közös sajtó szolgáltatás a határmenti térség jobb informálása érdekében” ötletet. A pályázatra helyi cégeket hívtak meg.

A látszatra azonban nem adtak. Az alapítvány hivatalos képviselője ugyanis 2012-ben Tóth Renáta volt, aki nem más, mint Simonka György unokatestvére, de helyet kapott a kuratóriumban a politikus üzlettársa és barátja, Uhrin András is. Továbbá az sem mellékes, hogy alapítvány létrehozásában szerepe volt a Simba Hungary Kft.-nek, amit Simonka alapított és vezetett éveken át. Éppen ezért érdekes, hogy a Simba Hungary Kft. volt az egyik cég, amit az alapítvány meghívott a pályázatra. Igaz, végül nem ez a társaság nyert, hanem a Család-Tour Kft., de a kapcsolat itt is kimutatható: a céget Uhrin András vezette, a tulajdonosok közt pedig megtalálható volt Simonka felesége és édesanyja is, sőt később Tóth Renáta is. Vagyis Simonkáék gyakorlatilag maguknak osztották a pénzt, s amikor ezt a közbeszerzési hatóság szóvá tette, bíróságon pereskedtek a büntetés ellen. Végül egyébként rejtélyes módon nem ezért, hanem kiírási szabálytalanságok miatt kapták a bírságot.

Az összeférhetetlenség különben a most megnyert pályázat kapcsán is felvetődhet. A 300 millió forintos összeget ugyanis az Európai Unió terület- és településfejlesztési programjából nyerte el az alapítvány. Ezekről a forrásokról pedig a Békés Megyei Önkormányzat területfejlesztési bizottsága dönt. A grémium elnöke Ruck Márton (Fidesz), akinek a szerepe azért érdekes, mert korábban ő volt a fejlesztési igazgatója a már említett, mára felszámolás alatt álló Simba Hungary Kft.-nek. Ruck szerint ugyanakkor egyáltalán nem összeférhetetlen, hogy ő döntött a Simonka György körébe tartozó pályázatokról. Korábban a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: hosszú évekkel ezelőtt volt tisztségviselő a fideszes képviselő cégében.

Figyelemre méltó tényező, hogy a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány székhelyét nemrég Pusztaottlakáról Mezőkovácsházára helyezték át, s a kuratóriuma is megváltozott, ám a szervezetnek így sem sikerült teljesen eltávolodnia Simonka Györgytől. A kuratóriumi tagok közül ketten is volt, vagy jelenlegi üzlettársai a kormánypárti képviselőnek. Például a felszámolás alatt álló Magyar Termés Tész Kft.-ben, amely a legfőbb ügyész tájékoztatása szerint összesen 973 millió forint kárt okozott Magyarország és az Európai Unió költségvetésének. Polt Péter azt is hozzátette, hogy ez az összeg – amit egyébként mindeddig senki nem térített meg – az eljárás során nőhet. Ezzel némileg ellentétesen Simonka György a Hír TV-nek a minap úgy nyilatkozott, nem érti, hogyan merülhetett fel a károkozás. A politikus azt állította, „minden beruházás megvalósult, mindenki ki lett fizetve”, illetve azt is leszögezte: az ügyben még nem zárult le a vizsgálat, tehát „ez még nincs kimondva”.

Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség költségvetési csalás gyanúja miatt folytat nyomozást a politikus rokonainak és cégeinek érintettségével. Eddig 14 gyanúsítottja van az ügynek, közülük ketten előzetes letartóztatásban voltak a közelmúltig. Mindezek ellenére vagy miatt Simonka a Fidesz színeiben indul az idei országgyűlési választáson. Nyomozás és büntetés ide vagy oda, a jelek szerint a kormánypárti politikus és köre minden álmát meg tudja valósítani uniós pénzből. Pusztaottlaka így nem véletlenül vált arról híressé, hogy az egy főre jutó brüsszeli támogatások lehívásában még Felcsútot is megelőzi.

Nem volt elég a 600 millió Tavaly számoltunk be róla, hogy Pusztaottlaka 600 millió forint brüsszeli pénzt nyert a pusztaottlakai vadaspark élményközpontú fejlesztésére. Ám a jelek szerint ez az összeg nem elég a modernizációra, ugyanis szintén decemberi döntés alapján még ötvenmillió forintot kap ugyanerre a célra a település. (H. Cs. L.)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.11.