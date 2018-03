Síparadicsomban is hasít Mészáros Lőrinc birodalma

A Célpont megtalálta az ingatlanközvetítőt, aki az egyik osztrák hotelt árulta, amely később Mészáros Lőrincé lett – számol be róla oldalán a Hír TV. Az ingatlanosnak már vevője is volt, de amikor megjelentek a színen Mészáros emberei, az eladó és a vevő is eltűnt, és onnantól neki már nem termett babér ebben az üzletben.

A közpénzen felhizlalt és szédületes tempóban nemzetközi terjeszkedésbe fogó Mészáros Lőrinc ausztriai vagyonelemeire volt kíváncsi a Célpont, ezért látogatott el Murauba, az egyik legszebb alpesi síterepre. Mészáros cégeinek több szállodája is van itt – köztük olyan, amely a botrányos véget érő és sok ügyfelet megkárosító Budacash vezetőié volt –, a helyiek szerint komoly pénzt lehet keresni ezekkel.

A Célpont itt találta meg Parajdi István ingatlanos szakembert, aki elmondta: gazdag magyarok korábban is fektettek pénzt osztrák szállodákba, Mészáros egyik hotelét is az ő segítségével adta el korábbi osztrák tulajdonosa egy magyarnak még 2013-ban. Az új, magyar tulajdonos több százezer euróért újította fel a hotelt, kicserélte a konyhát, a teljes wellnessrészleget, majd 2015-ban úgy döntött, túlad rajta. Az eladáshoz Parajdi István segítségét kérte.

– Volt egy vevőm, de érdekes módon amikor az ajánlat megszületett és elfogadták, akkor valamilyen – nem tudjuk, milyen – kéz, valamilyen erő belenyúlt, és eltűnt az eladóm – idézi fel a történteket az ingatlanos. Sokat dolgozott az üzlet tető alá hozásán, de ezúttal a munka jutalma elmaradt. Már csak azt hallotta a hírekben, hogy Mészáros cégcsoportja lett a szálloda tulajdonosa.

– Szó szerint eltűnt az eladó, nem volt elérhető, ami nekem igen szokatlan az üzleti világban – idézi fel a rejtélyes esetet a Célpontnak.

Mészáros Lőrincnek egyébként nem ez az egyetlen biznisze az osztrák üzleti életben. A Célpont szúrta ki korábban azt is, hogy Mészáros Lőrinc luxusrepülőt parkoltat Bécsben. (Pedig veszélyes város.) Mint kiderült, egy év alatt hatszor fordultak meg a svájci adóparadicsomban, de gyakori úti céljuk a Balkán is.

