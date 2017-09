Sofőrös Audi ment a titkárért, hogy megsétáltassa Hegedűs Zsuzsa kutyáját

Államtitkot és szolgálati titkot sérthet vallomásával, ezért fel akarja mentetni magát állítólagos titoktartási kötelezettsége alól Hegedűs Zsuzsa szociológus és miniszterelnöki megbízott volt személyi titkára. Bogdán László büntetőpere pénteken kezdődött el érdemben a Fővárosi Törvényszéken, a férfit hivatali visszaéléssel, közokirat-hamisítással, valamint nagyobb kárt okozó, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolják.

Bár az ügyészség 2016 októberében emelt vádat, de eddig minden tárgyalás elmaradt, mert Bogdán László pánikbetegségére hivatkozva nem tudott megjelenni a bíróság előtt. Azonban az orvosszakértő megállapította, hogy a vádlott betegségére ellenére képes részt venni a tárgyaláson.

A vádirat szerint Bogdán a Miniszterelnökségen dolgozott Hegedűs Zsuzsa személyi titkáraként 2010 októbere és 2014 decembere között, és mivel ezalatt a miniszterelnöki főtanácsadó munkáját koordinálta, hivatalos személynek minősült. A bíró szerint azonban a nyomozati iratokban nem volt olyan dokumentum, amelyek alapján a volt személyi titkár vallomása államtitkot sérthetne. Ezért arra kérte Bogdánt, hogy jelölje ki pontosan a témakört, hogy a bíróság az illetékes titokgazdához, azaz a megfelelő állami szervhez fordulhasson.

Bogdán a vádak ismertetése után azt az észrevételt tette, őt sosem tekintették hivatalos személynek, nem is rendelkezett aláírási jogkörrel, csupán a Miniszterelnökség munkavállalója volt. Ennek keretében volt személyi titkár, munkatárs, vagy éppen protokollfőnök, attól függően, hogy „mit mondott róla a főnöke”, azaz Hegedűs Zsuzsa.

Bár Hegedűs lapunk korábbi megkeresésére válaszolva azt állította, hogy a Miniszterelnökség – Hegedűsnek adott – tájékoztatása szerint Bogdán 2012 óta követte el „súlyos anyagi károkat okozó visszaéléseit”, a vádirat szerint csak 2014 során okozott jelentős kárt, legfőképpen a jogosulatlan szolgálatigépkocsi-igényleseivel. Összesen 32 alkalommal igényelt autókat és hozzá sofőröket a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóságtól (KEF), és ezzel az ügyészség szerint 2,47 millió forint kárt okozott az államnak. A kihallgatott sofőrök bíró által felolvasott tanúvallomásai szerint Bogdán a legtöbb alkalommal a Baranya megyei Rózsafa községébe fuvaroztatta magát – általában budapesti albérletéből –, ahol 2014 októberében a Fidesz–KDNP támogatásával polgármesterré választották. Több sofőr is azt vallotta, hogy Bogdán több fuvart is intéztetett kifejezetten a kampány kedvéért Rózsafára, például választási plakátokat és segélycsomagokat szállítottak oda több alkalommal Budapestről. Az egyik sofőr ráadásul azt állította, hogy Bogdán a hitelesített polgármesteri jelölőíveket a határidő utolsó napján szállította Rózsafára Bogdán apjának.

A személyi titkárt többször fuvarozták Szigetvár polgármesteri hivatalába a 2014-es önkormányzati választás előtt, mert az egyik sofőr vallomása szerint a város fideszes önkormányzata támogatta Bogdán rózsafai megválasztását. A város akkori polgármestere, Kolovics János ellen 2016 októberében emelt vádat a Mohácsi Járási Ügyészség hivatali vesztegetés és hűtlen kezelés miatt.

Két sofőr is beszélt arról, hogy Hegedűs Zsuzsa szolgálati Audi A6-osával szállították Bogdánt Hegedűs lakására, hogy „sétáltatni vigyék a kutyát”. Az egyik sofőr szerint az egyik vádirat által említett – vagyis jogosulatlanul igénybe vett – fuvarján Bogdánt maga Hegedűs küldhette el valamiben intézkedni.

Az egyik sofőr, aki Hegedűst is gyakran szállította, azt mondta: Bogdánt általában vidéki, Hegedűst pedig budapesti címekre szállította. Az autóvezetők nagyjából egyöntetűen állították, hogy államtitkári szint alatt általában csak hivatalos célokra lehetett igénybe venni szolgálati autót, és a feletteseknek tudnia kellett róla, ha beosztottjuk igényelte és használta a gépkocsit. Egyik alkalommal például Bogdán államtitkári sofőrt vett igénybe, amihez államtitkári engedély is kellett. De az is előfordult, hogy a KEF-nek benyújtott igénylőlapokon az autóhasználatot engedélyező személy aláírása nem volt rajta.

A tovább vádpontok már ennél kisebb anyagi károkozást taglalnak. Bogdán például 2014 májusában jogosulatlanul igényelhetett magának ingyenesen diplomata útlevelet. Ezen felül hivatali eljárást színlelve, térítésmentesen kért ki 18-szor tulajdoni lapokat és térképeket járási földhivataloktól. Erre az ügyészség szerint azért lehetett szüksége, mert egy másik vádpont szerint „személyi titkári befolyását” felhasználva indult és nyert a Nemzeti Földalap pályázatain, így Szentgál és Dencsháza környékén nyerte el állami földek haszonbérletét 20 évre.

A legkisebb súlyú bűncselekményt a Központi Statisztikai Hivataltól (KSH) való adatkéréssel követhette el Bogdán. A rózsafai polgármester-választás előtt hivatalos eljárást színlelve kikérte Rózsafa demográfiai és munkanélküliségi adatait. Ezekhez pedig akár ingyen, magánszemélyként is hozzájuthatott volna a KSH-tól.

A per következő tárgyalása novemberben lesz, amikor Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott is tanúvallomást tesz.