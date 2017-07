Sokatmondó Simonkáék károkozása

Miközben már szinte követhetetlen, hogy mekkora hazai és uniós források folynak el nap mint nap teljesen értelmetlenül Magyarországon, nem véletlen, hogy a legtöbben csak legyintenek arra, ha kiderül egy-egy újabb visszaélés. Ennek egyik oka vélhetően az lehet, hogy a társadalom nagyobb része nem képes felmérni, hogy mit jelent százmillió vagy éppen egymilliárd forint, hiszen ezeket a hatalmas összegeket nem könnyű társítani a hétköznapi példákkal.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Éppen ezért érdekes és szemléletes az a példa, amire a minap bukkantunk a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban (Honvédkórház). Az egészségügyi intézmény földszintjén hatalmas tábla hirdeti, hogy alig kevesebb mint 973 millió forint uniós támogatásból valósult meg az MR- és CT-berendezések cseréje. Az új képalkotó diagnosztikai berendezéseket ünnepélyes keretek közt adták át 2015 végén; ezek jelentősen hozzájárulnak a betegellátás minőségi fejlesztéséhez. A kórháznak szüksége is van ezekre az eszközökre, ugyanis több mint 50 ezer fekvő- és egymillió járóbeteg ellátását végzi. Az intézmény honlapja szerint az új, korszerűbb képalkotó berendezések alkalmazásával a betegek sugárterhelése csökken, valamint új vizsgálattípusok is rendelkezésre állnak, amelyek a magyar lakosság megbetegedési és elhalálozási statisztikáit figyelembe véve kiemelt jelentőségűek.

A Honvédkórházban hasznosan költötték el az uniós pénzeket. Ez Simonka György érdekeltségének nem sikerült Fotó: Horváth Csaba László / Magyar Nemzet

Ez a példa pedig azért sokatmondó, mert éppen ugyanekkora összeggel nem tud elszámolni, vagyis 973 millió forint kárt okozott a hazai és az uniós költségvetésnek Simonka Györgynek, a Fidesz Békés megyei országgyűlési képviselőjének egyik cége. Lapunk néhány hete a legfőbb ügyész tájékoztatása alapján számolt be a kormánypárti politikus – mára egyébként felszámolás alá került – vállalkozásának csillagászati összegű károkozásáról.

Polt Pétert Hadházy Ákos, az LMP társelnöke kérdezte arról, hogy hol tart a nyomozás a fideszes politikus és családja érdekeltségébe tartozó Magyar Termés TÉSZ Kft.-nél. Egyébként kiderült az is, hogy a 973 millió forint kárt eddig nem térítette meg senki, s az összeg a nyomozás során akár emelkedhet is. Ráadásul Simonka Györgyöt ki sem hallgathatták az ügyben, hiszen védi a mentelmi joga. Ugyanakkor a Központi Nyomozó Főügyészség költségvetési csalás gyanúja miatt folytat nyomozást a politikus rokonainak és cégeinek érintettségével. Az ügyben eddig 14 gyanúsított van, közülük ketten vannak előzetes letartóztatásban. Egyikükről lapunk derítette ki korábban, hogy Simonka György üzlettársa, méghozzá éppen az említett cégben.

Mindezek ismeretében figyelemre méltó az, hogy az Országos Kardiológiai Intézetben nincs sem CT-, sem pedig MR-berendezés. A Klubrádió egyik hallgatója számolt be a napokban egy különös esetről, miszerint egy nyitott mellkasú gyermeket a Heim Pál kórházba vittek át CT-vizsgálatra, mert a szívklinikának nincs CT-készüléke. A történetről az RTL Klub is riportot készített néhány napja, megkeresve az Országos Kardiológiai Intézetet, ahol elmondták, hogy valóban nincs CT-, sem pedig MR-berendezés az intézményben. Kiderült, hogy ezért a gyerekeket a Heim Pál kórházba, a felnőtteket pedig a szomszédos István-kórházba szállítják vizsgálatra. Hetente 8-10 alkalommal fordul elő, hogy a szívátültetés előtt másik kórházba kell menniük a betegeknek a gépek hiánya miatt. A kardiológiai intézet igazgatója elmondta, rendszeresen kérnek pénzt, hogy házon belül is tudjanak CT- és MR-vizsgálatot végezni, de eddig még nem kaptak, a kórháznak sosem volt CT-je. Nemrég ugyanakkor azt ígérték, hogy jövőre megkapják. A televízió megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát, ahonnan mindössze annyit reagáltak, hogy Magyarországon 2010 óta 42 százalékkal több CT- és 117 százalékkal több MR-készülék van.

Látszatberuházások Rendkívül fontos fejlesztések maradnak el, mert a kormány látványberuházásokra, a maga reklámozására költ – mondta az állami hírügynökségnek tegnap Csárdi Antal, az LMP fővárosi képviselője. Az ellenzéki politikus kifejtette: a héten megjelent hírek szerint az Országos Kardiológiai Intézetben nem tudtak ellátni egy súlyos állapotban lévő kisgyermeket megfelelő diagnosztikai készülék hiányában, ugyanakkor a vizes vb jövő pénteki megnyitóünnepsége három és fél milliárd forintba kerül. Az összeg feléből is luxus körülmények között meg lehetett volna rendezni a megnyitót, a másik feléből pedig öt MR-készüléket lehetne venni – hangsúlyozta. Csárdi Antal úgy fogalmazott, ma csak azok a beruházások, fejlesztések kapnak zöld jelzést, amelyek kampánycélokat szolgálnak, amelyek „alkalmat adnak a kormánynak, illetve a minisztereknek, hogy mutogathassák magukat”.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.10.