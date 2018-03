Sokba kerül a honvédelmi intézkedési terv készítése

Tűz- és munkavédelemmel foglalkozó cégek hetek óta árajánlatokkal bombázzák az óvodákat és az iskolákat: a megadott adatok alapján bármilyen intézménynek elkészítik a honvédelmi intézkedési tervet, amire a kormány szerint a terrorveszély miatt van szükség az iskolákban és az óvodákban. Ha az intézménynél senki nem akad, aki vállalni tudná az újabb adminisztrációs terhet, akkor mindez nem kevés pénzbe kerülhet.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A munka- és tűzvédelmi cégek nem verik nagy dobra, hogy foglalkoznak honvédelmi intézkedési tervekkel is. Amelyik vállal ilyet, nem mindig tünteti fel a honlapján. Hiába kerestünk rá az interneten, csak két hirdetést találtunk, ár azonban ott sem szerepelt. Célzott árajánlatokból viszont annál több landol az intézmények postaládájában. Erről a HVG számolt be először pár hete, de konkrét árajánlatot ők sem kaptak; az egyik, a szolgáltatást az interneten is hirdető budapesti cég „legfeljebb pár százezer forintos” költségről beszélt az újságnak. A lapunk birtokába került árajánlatok ennél kisebb összegekről szóltak. Egy kelet-magyarországi kistelepülés óvodájánál 45 ezer forint plusz áfáért ajánlkozott a terv elkészítésére egy cég. Az óvodavezető azt mondta, mindenképp élni fog a lehetőséggel.

Ha nem ezt, akkor más ajánlatot fogad el, de amúgy is rengeteg adminisztrációs feladata van, amire nem tudnak külön munkatársat szerződtetni, így a nevelőmunkától veszi el az időt.

Az ajánlat egyébként hivatalos levél benyomását igyekszik kelteni. „Előzetes tájékoztató!” – áll csupa nagybetűvel a dokumentum fejlécén, és további piros betűk hirdetik, hogy a levél a kidolgozandó honvédelmi intézkedési terv kötelező, határidős elkészítéséről fog szólni, amit jogszabály ír elő. A cég érdekes módon az Emberi Erőforrások Minisztériumát is feltünteti a fejlécben, valamint annak köznevelési stratégiai főosztályát és egy iktatószámot, mintha a főosztály iktatott dokumentuma lenne az árajánlat.

A tarifa általános iskola esetén 65 ezer, középiskolánál, szakiskolánál 85 ezer forint plusz áfa. Ha valaki esetleg kinyomtatva kéri a tervet, annak további 15 ezer forintot kell fizetnie.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Egy fővárosi tűz- és munkavédelmi cég képviselőjét is kerestük, ő név és cégnév említése nélkül szeretett volna válaszolni a kérdéseinkre. Elmondása szerint 50–150 ezer forintért készítik el a tervet, ez elsősorban az intézmény méretétől, telephelyei számától, az ott tanuló gyerekek és az ott dolgozók számától függ. Azt mondta: az árat a többi szolgáltatásukhoz viszonyítva szabták meg, például azt vették alapul, hogy körülbelül mennyiért készítenek el egy tűzvédelmi tervet. Bár utóbbihoz sokkal bonyolultabb számítások tartoznak elmondása szerint, a honvédelmi intézkedési terv több kutatómunkát igényel, a feladat is új. Náluk – elmondása szerint – eddig csak kevesen jelentkeztek, hogy honvédelmi intézkedési tervet rendeljenek.

Az adminisztrációval már amúgy is túlterhelt iskolákban és óvodákban sokan nem értik, miért kell honvédelmi intézkedési tervet készíteni, pláne kistelepüléseken, ahol valószínűtlenül kicsi a terrortámadás esélye. Ráadásul a kisebb intézményekben gyakran az intézményvezetőre hárulnak a hasonló adminisztrációs terhek, ezért valószínűleg köztük lesznek többen olyanok, akik fizetnek majd az intézkedési terv elkészítéséért. Egy általunk megkérdezett nagyobb budapesti általános iskola igazgatója azt mondta: nekik például van honvédelmi végzettségű kollégájuk, ezért lesz házon belül is olyan, aki tud segíteni a szabályzat elkészítésében.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.24.