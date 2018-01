Sokkal több vérre lenne szükség

Egyes vércsoportok esetében kevés, vagy épphogy elég a rendelkezésre álló vérkészlet, éppen ezért óriási szükség volna arra, hogy többen vegyenek részt véradáson – tudta meg a Magyar Nemzet. A sérülteknek és betegeknek egy-egy beavatkozás esetén nagy szüksége lehet a vérre, ezért is aggasztó, ha nem megfelelő a készlet, hiszen ez hatással lehet az életmentő beavatkozásokra, a tervezett műtétekre, és a krónikus kezelésekre is. Ráadásul a tervezett műtéteket akár el is halaszthatják, ha nincs elég vér.

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) honlapján ábrák jelzik, hogy az adott napon mennyire telítettek az egyes vércsoportok esetén a hazai készletek. Tegnap a vér mennyisége kevés volt az AB negatív vércsoport tekintetében és csak „éppen elég” volt az A pozitív, a 0 negatív, és az A negatív vércsoportnál. Megfelelő mennyiség csupán a 0 pozitív, a B pozitív, az AB pozitív és a B negatív vér esetében áll rendelkezésre.

Fotó: Soós Lajos / MTI

Érdekes, hogy az év ezen időszakában is gond van a készlettel, ez ugyanis inkább nyáron jellemző, amikor mindig csökken a véradási hajlandóság. Az OVSZ korábban arról tájékoztatott: egy átlagos napon általában 1600-1800-an adnak vért, a nyári hónapokban azonban kevesebben mennek el a nagy meleg és a sokakat érintő allergiaszezon, valamint a szabadságok miatt.

A biztonságos ellátáshoz évente félmillió egység vér kellene, ennyit azonban nagyon régen ajánlottak fel, 2015-ben például mindössze 405 ezer egységet tudtak levenni, amit 250 ezer ember adott össze. Az OVSZ szerint hazánkban legalább négymillió potenciális véradó él, ám csak 250 ezren adnak rendszeresen vért.

Különösen nehéz helyzetben vannak azok a betegek, akiknek a Magyarországon nagyon ritkának számító 0 Rh negatív vércsoporttal rendelkeznek. Ahogy arról júliusban beszámoltunk: a Magyar Nemzet kiadójában dolgozó kolléganőnk Facebookon kért segítséget, mivel vérhiány miatt rákbetegségben szenvedő édesanyjának műtétje került veszélybe. Akkor más, hasonló vércsoportot érintő segélykérő felhívás is megjelent a közösségi oldalon. Ilyen esetekben nagyon fontos lehet az irányított véradás.

Ha valaki ugyanis egy konkrét személynek szeretne segíteni, akkor irányított véradásra kell mennie. Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni: ahhoz, hogy biztosan a célzott beteg kapja a levett vért, arra is szükség van, hogy a véradó elkérje az erről szóló igazolást is. Előfordulhat ugyanis, hogy hiába volt irányított véradás, a beteg azért nem kapja meg a vért, mert igazolás hiányában azt felhasználták egy sürgős esetnél. A tervezett, például daganat miatti műtéteknél tehát probléma lehet, hogy ha van is vér, azt elsőként – érthető módon – a sürgős esetek, például baleseti sérültek és kismamák kapják meg, a daganatos betegek tervezett műtétei csak ez után jöhetnek a sorban.

Véradónak lenni egyébként a jelenlegi szabályok között nem könnyű, például egyes fájdalomcsillapítók vagy vérhígító készítmények beszedése eleve kizárja a véradást. Férfiak akár ötször, míg a nők évente legfeljebb négyszer adhatnak vért. Erről részletes tájékoztatás az OVSZ honlapján érhető el.

Azért, hogy megköszönjék a segítséget, tavaly már belföldön és külföldön is érvényes baleset-biztosítást kötött a véradókra az OVSZ, ami az extrém sportokból származó sérülésekre is kiterjed.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.02.