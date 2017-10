Soros György nevének kimondása nélkül beszéltek a Soros-tervről Pintér Sándorék

Idáig Magyarország mindig megtalálta a megoldást arra, hogy a menekült gyerekeket megfelelő módon elhelyezze, oktassa, egészségügyi ellátást és élelmezést biztosítson számukra. Ez a későbbiekben is így lesz – reagált Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy mi lesz azokkal a kísérő nélküli menedékkérő gyerekekkel, akiknek Fótról rövidesen menniük kell. Lapunk a minisztert csütörtök este egy nemzeti konzultációs fórum után érte utol, amelyen óriási volt a sajtóérdeklődés.

Így a minisztert például arról is kérdezték, hogy Kádár János vagy Soros György veszélyesebb-e a társadalomra. A politikus erre úgy válaszolt: nem tudja, ő miniszter, nem pedig történész.

Érdekes módon bár Pintér a „Soros-tervről” tartott lakossági fórumot, egyszer sem ejtette ki Soros György nevét. Ugyanakkor nem Pintér volt az egyetlen miniszter az alkalmon, elkísérte őt helyi érintettsége miatt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is. Varga az eseményen Jézus tanításához hasonlította a magyar kormány politikáját. „Hogy ezeréves példákat hozzak ide, nyugodtan mondhatom, hogy Jézus Krisztus egyedül kezdte a térítését. Először csak 12 apostola követte, aztán most már több mint egymilliárd keresztény hívő van a világon” – mondta arra utalva, hogy „nem kell megrémülni, ha kis szereplői vagyunk” a bevándorlásról szóló vitának. Varga is mindössze egyetlenegyszer mondta ki Soros György nevét a fórumon.

