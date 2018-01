Soros György: Orbán megvásárolta az MSZP vezetőit

A davosi Világgazdasági Fórumon tartott csütörtök esti beszédében Soros György azt mondta, hogy Orbán Viktor megvásárolta az MSZP vezetőit, és a feltörekvő kispártokban is megvannak a kémei, így pedig borzasztóan nehéz összefogniuk és elérni a megválasztáshoz szükséges szavazatszámot. Álláspontja szerint éppen ezért valószínűleg idén is a Fidesz nyeri majd a választást – írja az Index.

Az üzletember Magyarországgal kapcsolatban közölte: Orbán az ő démonizálására alapozza a kampányát, ez pedig jól látszott a róla szóló nemzeti konzultáció esetében is. Mint mondta, ebben hét olyan állítás szerepelt, melyek mindegyikét megcáfolta, sőt az egyik pontban másodfokon pert is nyert a Magyar Helsinki Bizottság, ekkorra azonban már lezárult a konzultáció. Szerinte ebből látszik, hogy sajnos a miniszterelnök „nagy sikerrel működteti a maffiaállamát”.

Emellett kijelentette, hogy „Trump maffiaállamot építene, de nem tud”, és a Trump-adminisztráció veszélyt jelent a világra, de szerinte ez csak egy átmeneti jelenség, 2018-ra hatalmas demokrata feltámadást jósol. Putyin rezsiméhez sem volt kedvesebb, arról egyszerűen csak annyit mondott, hogy egy elnyomó rendszerről van szó.

Kitért a a techóriások, főként a Facebook és a Google ellen indult támadáshullámra is: beszédében elmondta, hogy szigorúbban kéne szabályozni őket, ugyanis jelenleg ezek a monopolizált óriáscégek a versenynek és a felhasználóknak is ártanak.

Mint mondta, ugyan a Facebook és a Google is azt állítják, hogy csupán információt adnak át, azonban mivel szinte teljesen monopolisztikusan működnek, valójában már inkább közszolgáltatók, ezért a jelenlegi szabályok nem elegendők a kordában tartásukra. Beszélt arról is, hogy ezek a cégek valószínűleg meg is alkudnának annak érdekében, hogy bejussanak a kínai piacra.

Álláspontja szerint ezzel szövetség jönne létre egy autoriter állam és a rengeteg információval rendelkező cégek között, amivel összeboronálnák a cégek és az állam megfigyelő rendszereit, ez pedig olyan totalitárius kontrollt hozna létre, amit még Orwell sem tudott volna elképzelni.

Soros György csütörtökön a Financial Times cikkében is megszólalt. Azt mondta, hogy Orbán akkor tért igazán rossz útra, amikor gazdaggá tette az apját azzal, hogy kvázi monopóliumot biztosított neki útépítési anyagokra, amivel hatalmas vagyonra tett szert. Ekkor kezdte kiépíteni a maffiaállamot. Ekkor szerezte meg igazán a hatalmat – fűzte hozzá.

Hozzátette, hogy a maffiaállam megnevezést Magyar Bálint korábbi SZDSZ-es oktatási minisztertől vette át, aki több könyvet írt „Orbán maffiaállamáról”.