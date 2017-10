Soros kísértete járja be Kispestet

„Szaúd-Arábiában ezért lefejeznék őket, Európában meg vidáman csinálhatják a migránsok” – csattant fel a hátam mögött egy dühös idős férfi, beszélgetőtársai egyetértően bólogattak.

Hogy a migránsok mit is követtek el, az homályban maradt, de a kirohanás jól érzékeltette a Fidesz kispesti fórumának hangulatát. Izgatott, nemzeti konzultációra elszánt nyugdíjasok töltötték meg a Fő utcai Kispesti Vigadó termét, hogy meghallgassák Gulyás Gergely frakcióvezető beszédét. Hatvan év alatti résztvevőt alig lehetett látni, ők is inkább sajtósok vagy a kerületi Fidesz-iroda munkatársai, ügyintézői voltak.

Gulyás Gergelyt a nagyteremben és még az ülés előtt is kérdezhettük, az interjúból egy részletet – néhány hangulati elemmel – videón is megnézhet:

Bár nem jelentettem be érkezésem, nem viseltem press feliratú kitűzőt, a Magyar Nemzet jelenléte egy percig sem volt titok a szervezők előtt. Mint kiderült, szemlézték korábbi cikkeinket a kispesti aláírásgyűjtésről, Dódity Gabriella, korábbi kerületi polgármesterjelölt pedig – korábban sosem találkoztunk – kérdés nélkül mutatott a sajtóregisztráció feliratú asztalhoz.

Gulyás Gergely – részben épp a mi kérdezősködésünk miatt – némi spéttel futott be, hogy aztán a közel száz hallgató előtt lendületes, bár ellentmondásos kampánybeszédet tartson a Fidesz legfontosabb kampánytémájáról: a bevándorlásról.

A déli határkerítésről, a migrációs nyomásról szóló felvezető után – melyben Magyarországot Európa hálátlanul kritizált védelmezőjeként mutatta be – a politikus fokozatosan tért rá a terrorveszély kérdésére. Mint mondta, a már letelepedett, második generációs bevándorlók is kockázatot jelenthetnek, mivel az európai merényletek jelentős részét a már Nyugaton született, közel-keleti származású támadók követték el.

A határozott kiállást némileg gyengítette, hogy a kormány közel húszezer letelepedési kötvényt adott el harmadik országbeli állampolgárnak, közöttük rengeteg közel-keleti muszlimnak is.

Lapunk a fórumon és külön interjúban is rákérdezett ellentmondásra, Gulyás Gergely azonban vérprofi nyilatkozó, mindenre van válasza: szerinte a kötvényüzlet teljesen más, mert ott három hatóság ellenőrizte a kötvényvásárlókat. Érvként hozta fel azt is, hogy a vásárlás folyamata rég lezárult, és hogy a kötvényvásárlók többsége különben sem Magyarországon, hanem az unió más tagállamaiban akar letelepedni.

Vegyük át ezt újra: még a második generációs muszlim bevándorlók is veszélyesek lehetnek Európára – a kormány pedig migránsok ezreinek adta meg lehetőséget, hogy letelepüljön az Európai Unióban.

A frakcióvezetőt szembesítettük azzal is, hogy a kormány által emlegetett Soros-terv konkrét hazugságokat tartalmaz: Soros György például egy cikkében sem kért enyhébb eljárást az erőszakos bevándorlóknak, mint ahogy azt a kormányzati brossúra állítja. Természetesen erre is volt válasz, még ha nem is a kérdésre vonatkozott: a bizonyíték az, hogy a Soros által pénzelt civil szervezetek jogi védelmet adnak a határsértő bevándorlóknak.

Azt ugyanakkor még Gulyás Gergely is elismerte, hogy szerencsétlen dolog volt Soros Györgyöt a Sátánhoz hasonlítani.

A Magyar Nemzet néhány kérdése egyébként felbőszítette a hallgatóságot: „Hallgasson már! Eleget beszélt! Simicska!” – ordították be többen.

Az indulatokat maga Gulyás Gergely hűtötte le, aki nagy tetszést aratva megjegyezte: tudósítóként az ő védelme alatt állok.

A politikus beszédének második nagy etapja már a választás előtti bemelegítés volt: Gulyás összegezte az elmúlt hét és fél év eredményeit, a 730 ezer plusz munkahelyet, az IMF-adósság rendezését, a határon túli magyarok állampolgárságát említve kiemelt helyen. Szerinte azonban ez sem feltétlenül ahhoz, hogy a Fidesz–KDNP megnyerje a jövő évi választást, hiszen 2002-ben is jó kormányzást követően veszítettek. Arra kérte a jelenlevőket, hogy kampányoljanak, beszélgessenek maguk is a saját ismeretségi körükben, és persze küldjék vissza az új nemzeti konzultációs ívet.

Az ellenzéket a frakcióvezető néhány erős szóval próbálta leírni, a szó átvitt értelmében is: baloldal – így, egyben – egyenlő a céltalansággal és Gyurcsánnyal. Az LMP egy lekicsinylő jelzőt sem kapott. A Jobbik: hiteltelen párt. Azért hiteltelen – tudtuk meg –, mert alapító okiratukban még ellenezték az EU-csatlakozást, ma viszont brüsszeli kapcsolatokat keresnek és építenek. Mikor a Magyar Nemzet arra emlékeztette a Fidesz-vezetőt, hogy pártja a nyolcvanas-kilencvenes években radikális liberális szervezetként indult, a szónok ezzel az érveléssel vágta ki magát:

nem az a kérdés, hogy változhat-e egy párt vagy egy politikus, hanem az, hogy ez a változás hiteles-e.

Ebből a szempontból tartja Gulyás teljesen adekvátnak azt is, hogy Orbán Viktor 2007-ben még az orosz befolyásszerzés ellen szónokolt, az utóbbi években viszont leggyakrabban Vlagyimir Putyint látja vendégül Magyarországon.

A hallgatói kérdések egy az egyben tükrözték a kormányzati propagandát: egy idős úr arról érdeklődött, hogy Soros György honnan veszi a bátorságot Európa és Brüsszel irányításához; Gulyás Gergelynek gyakorlatilag csak bólogatnia kellett. Egy kőbányai hozzászóló szerint az emberek még mindig nem tudják, ki az a Soros, ezért új plakátok kellenek – a politikus válaszából kiderült, hogy lesznek új konzultációs plakátok a kampány időszakában.

Nem csak új hirdetésekre számíthatunk a közeljövőben: a Fidesz mondhatni Kispesten kezdte meg a választási kampányát, a közeljövőben pedig kétszáz helyszínen, vezető fideszes politikusok és kormánytagok részvételével folytatják a fórumokat; Pesterzsébeten például Szijjártó Péter lesz a sztárfellépő.

Az már most egyértelműnek tűnik, hogy a kampány célközönsége, a nyugdíjas korosztály aktívan részt vesz majd ezeken a rendezvényeken. Gulyás Gergely megígérte, hogy idén lesz nyugdíjprémium, és a tavaly elmaradt Erzsébet-utalványokat is ki fogják postázni mindenkinek.