Soros György: Minden pénzt megér a Fidesz

A Fidesz-legendárium nem teljes. Azokból az úgynevezett napi operatív információs jelentésekből (NOIJ) adunk közre néhányat, amelyekben a hőskorszakban még nem harsogták, hogy Stop, Soros!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egy 1989. május 18-i NOIJ szerint a Fidesz pályázatot nyújtott be a Soros-alapítványhoz. A dokumentumból kiderül, hogy „Vigh Mónika és Molnár Péter összeállította a Soros-alapítványhoz benyújtandó pályázatot. Ebben a tervezett öt regionális központ, valamint a budapesti iroda műszaki felszerelésére 5,5 millió forintot, a választással kapcsolatos kiadásokra további 3 millió forintot kérnek az alapítványtól. Ezenkívül további összeget igényelnek a Fidesz közösségi házra, valamint Fidesz-táborokra is.” Ugyanezen év májusában egy másik NOIJ is született, amelyből kiderül, hogy Soros Györgynél olyannyira kivételezett figyelmet élvez a Fidesz pályázata, hogy támogatja az összeg odaítélését, „bármekkora is legyen az”.

Egy júliusi III/III-as dokumentum szerint márciusban jelentés született az MTA–Soros-alapítvány részéről meghirdetett pályázatáról, amelynek célja a demokratikus mozgalmak támogatása.

„A BRFK állambiztonsági szervének információja szerint a felhívásra körülbelül 300 pályázat érkezett. A pályázók körében az alapítvány titkárságának munkatársai és Fodor Gábor fognak személyesen tájékozódni. Az ehhez alapul szolgáló »megfigyelési szempontok« szerint:

pártok nem támogathatók, különösen azok nem, amelyek kezdettől pártként definiálták magukat (MSZDP, FKGP, sőt az MDF és az SZDSZ is), viszont támogatható a Fidesz,

csak az a tevékenység támogatható, ahol a »demokrata« jelző politikai-társadalmi tartalommal bír.”

További dokumentumokból kiderül, hogy a Fidesz egy önálló rádióadó létrehozásán dolgozott. Az ebben az időben az Egyesült Államokban tartózkodó Szájer József jelezte, hogy „amennyiben a költségvetési tervet záros határidőn belül eljuttatják hozzá, akkor komoly külföldi támogatásra is számíthatnak. (Fodor szerint a rádió elindításához körülbelül 200 000 dollárra lenne szükségük)”. Szájer későbbi tájékoztatása szerint ha megszerzik a hullámhosszengedélyt, a rádió költségeit Soros György állja Király Béla komoly anyagi segítsége mellett. A szándék olyannyira komoly volt, hogy Soros közbenjárására az amerikai NBC társaság egy tervet is összeállított az indítással kapcsolatban.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Egy őszi NOIJ alapján pedig „Szelényi Zsuzsa arról tájékoztatta a BBC tudósítóját, hogy a Fidesz rádióadója »Kalóz« néven 3-4 hónapon belül megkezdi működését. Az ehhez szükséges engedélyt már megkapták; kezdetben 6 órás adásidőt terveznek. Az adót egyelőre csak Budapesten lehetne fogni, később viszont szeretnék kiterjeszteni az egész országra”.

Egy jelentésben viszont az áll, hogy Miszlivetz Ferenc (a Soros-pénzből létrejött Kelet-Európa Kutatócsoport alapítója) arról „panaszkodott”: az általa szervezett csapat egyes tagjai – Molnár Péter, Fodor Gábor, Orbán Viktor és Kövér László – felvették a nagy összegeket, de cserébe eddig még egyetlen tanulmányt sem adtak le.

Miszlivetz úgy véli, hogy ez a „linkségük a politikai presztízsüknek sem tesz valami jót, ha nyilvánosságra kerül”.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.06.