Soros palesztin civileket támogat, ezért dühös rá Izrael

Hiába bírálta nemrég az izraeli nagykövet az országot elborító kormányzati „Soros-plakátokat”, a zsidó állam külügyminisztériuma Benjámín Netanjáhú utasítására visszavonta ezt a nyilatkozatot. A Háárec című izraeli újság közölte vasárnap este, hogy bár Netanjáhú tölti be a külügyminiszteri tisztséget is, nem tudott róla, hogy a Budapestre akkreditált diplomata „szomorú emlékeket idézőnek”, illetve „gyűlöletet és félelmet szítónak” nevezte a magyar kormány plakátkampányát. A nyilatkozat megjelenése után a helyi jobboldalon elítélték a kommunikációt, mert úgy tűnt, mintha Soros Györgyöt védenék, akit az Izrael elleni bojkottmozgalom egyik vezető erejének tekintenek. Ezt igyekezett helyre tenni Emanuel Nahson, az izraeli külügyminisztérium szóvivője, és Soros Györgyöt kezdte támadni. Azt hangsúlyozta, hogy a nagykövet közleménye „semmiképpen nem azt állította, hogy jogtalan a bírálat Soros György ellen, aki folyamatosan aláássa Izrael demokratikusan megválasztott kormányát a zsidó államot rágalmazó szervezetek támogatásával, és megpróbálja eltagadni Izraeltől az önvédelemhez való jogát”.

Az Izrael és Soros György, illetve az általa vezetett Nyílt Társadalom Alapítvány közötti konfliktus kiderül a DC Leaks nevű tényfeltáró oldalon bemutatott dokumentumokból.

Egy erről készült cikk részletesen ismerteti az alapítvány Izraelben és a Palesztin Hatóság területén kifejtett tevékenységét, így azt, hogy több millió dollárt adnak olyan szervezeteknek, melyek rendkívül kritikusak a zsidó állammal szemben, sőt, egyes esetekben tagadják is jogát a létezésre. Az is kiderül belőlük, hogy ezt a tevékenységet igyekeztek elleplezni. Az egyik kedvezményezett (2,7 millió dollárral) például az Abdallah nevű „független emberi jogi szervezet” volt, mely fontos szerepet játszott abban, hogy Izraelt háborús bűnökkel vádolják nemzetközi fórumokon, felszólítva a kormányokat szerte a világon, hogy csökkentsék le vagy szakítsák meg diplomáciai kapcsolataikat Izraellel.

Egy másik kedvezményezett a názáreti Ilam palesztin médiacentrum volt, mely 2014-ben Nakba (ez Izrael palesztin elnevezése, szó szerint katasztrófát jelent) címmel adott ki kiadványt, etnikai tisztogatással vádolva Izraelt. Több más, hasonló szervezet is (dollármilliós) összegeket kapott évek alatt, többször a szintén Soroshoz köthető Új Izrael Alapítványon keresztül. A Soros-hálózat helyi tevékenykedését koordináló Arab Regionális Iroda 2014-es dokumentuma foglalja össze céljaikat és ambícióikat. Ebben azt írják, hogy az izraeli lobbinak az iraki háború (2003) megindításában játszott szerepe nyilvánosságra kerülésével, valamint az Izrael elleni bojkottmozgalom megerősödésével nagyszerű pillanat kínálkozik az ő portfóliójuk felülvizsgálatára is. Arra a következtetésre jutnak, hogy céljaik eléréséért az izraeli kormányra nehezedő nyomást kell növelni.

A Soros-hálózat rendszeresen támogatta a különböző helyi csoportokat, amelyek egymás hatását a médián, külföldi kormányokon keresztül, mintegy „visszhangszobaként” erősítik fel. A kellően diverz csoportok üzenetét így fel lehet erősíteni, és növelni azok hitelességét.

Közben a Jobbik hétfőn bejelentette, hogy feljelentést tesznek. Nem a Soros Györgyöt ábrázoló hirdetések, hanem saját plakátjaik megrongálása miatt. Szilágyi György országgyűlési képviselő éppen egy olyan helyszínen beszélt erről, ahol jól látszott, hogy három jobbikos óriásplakátot is fekete festékkel mázoltak le, lényegében felismerhetetlenné téve ezeket. A politikus egyébként kíváncsi, vajon mi lesz a feljelentésük sorsa. Hiszen korábban még a Fidesz azzal érvelt, hogy a plakátok megrongálása valójában politikai véleménynyilvánítás, igaz, amikor az ő plakátjukat tépte le az Együtt, Budai Gyula már „hivatalból üldözendő bűncselekményt” emlegetett. „Mára nyugodtan kimondhatjuk, hogy Magyarországon diktatúra van” – fogalmazott Szilágyi György, az ilyen rendszer legfőbb sajátosságának nevezve, hogy nem ugyanazok a törvények vonatkoznak a hatalmon lévőkre, mint másokra.

Az MSZP is feljelentést tett, a szocialisták viszont a Fidesz 2010-es plakátkampánya kapcsán választási csalás és költségvetési csalás miatt. A 24.hu által nyilvánosságra hozott adatokra hivatkoztak, miszerint a mostani kormánypárt a számla szerint akkor 90 millió forintot költött plakátokra, ám az Állami Számvevőszéknek csak 30 milliót vallottak be. Ráadásul az MSZP sajtófőnöke a 90 milliót is rendkívül alacsony összegnek tartotta, hiszen a fideszes plakátok – elmondása szerint – akkoriban 700-800 millió forintot értek volna valójában.

Nyakó István kitért arra is, hogy a Fidesz 2010-es alapszabálya szerint ebben a kérdésben az Orbán Viktor vezette országos elnökség döntött, az elszámolásokat pedig a Kövér László által irányított választmány hagyta jóvá. Nyakó úgy fogalmazott, tudják, hogy a legfőbb ügyész, Polt Péter „sima pártkatona”, és az ügyet el fogja tussolni, azért fordulnak mégis hozzá, hogy elkövesse a bűnpártolást, és a 2018-as kormányváltás után ez az ügy is ott lehessen a bűnlajstromon.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.11.