Sorosista példány: ötszáz tudós tiltakozik Orbán beszéde miatt

Ötszáz magyar tudós petícióban tiltakozott a gyűlöletkeltő politika és a civil szervezetek tervszerű lejáratása miatt, köztük több jobboldali szemléletű kutató is – a petíciót a Heti Válasz találta meg.

A nyílt levél aláírói a kormánymédia és Orbán Viktor által is bírált Melegh Attila migrációkutató-szociológus, a Budapesti Corvinus Egyetem docense védelmében álltak ki. A petíció arra is rámutat, hogy egy nyilatkozatot hogyan képes eltorzítani, kifordítani a propagandagépezet.

A szociológus még 2015 nyarán, a nagy bevándorláshullám előtt nyilatkozott az akkor még objektív portálként ismert Origónak. 2011-es adatokra hivatkozva arról beszélt, hogy Magyarország nem jár rosszul a bevándorlókkal, mivel az itt született embereknek csak 39 százaléka dolgozik, ugyanakkor az Afrikában születettek 52 százalékának, a Kínában születettek 72 százaléknak van munkája, ráadásul az ide érkezők sok esetben képzettebbek is, mint a magyarok „Szinte mindenhonnan olyanok érkeznek hozzák, akik jobbak, mint a hazai népesség” – fogalmazott Melegh Attila. Nyilvánvalóan az évekkel korábbi helyzetről és az akkori, kis létszámú bevándorlói csoportokról beszélt.

Ezt az cikket találta meg 2018 januárjában az addigra már tökéletesen kormánypártivá idomított Origo, hogy átalakítva bizonyítékként lobogtassa Meleghgel szemben. A portál már így idézte a nyilatkozatot: „a bevándorlás azért is jó dolog, mert szinte mindenhonnan olyanok érkeznek, akik eleve jobbak, mint a hazai népesség” – vagyis a saját cikket sem idézték pontosan, vélhetően direkt. Siettek azt is hozzátenni, hogy a migrációkutató egyben a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület felügyelőbizottságának is az elnöke, és „éppen ennél a sorosista szervezetnél bontogatta a szárnyait Szél Bernadett, az LMP társelnöke is”.

Innen már nem volt megállás a lejtőn: január 24-én Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője továbbvitte az átlagember számára sértőnek tűnő idézetet a külföldön születettekről, összemosva a szakirodalmi migráns kifejezést a politikai marketing által démonizált köznyelvivel.

Az MTI így tudósított Halász szavairól: „felháborítónak, elfogadhatatlannak tartja a Soros György által is támogatott Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület fb-elnökének nyilatkozatát, amely újabb bizonyíték arra, min is dolgoznak valójában a Soros-szervezetek. (…) Napnál is világosabb, hogy mire készülnek. (…) Ha nem állítjuk meg a Soros-tervet, akkor látjuk, ez vár Magyarországra. Ők gyakorlatilag bevándorlóországgá akarnak tenni bennünket, ahol majd jó, hogy ha a magyar embereket megtűrik. Mi ezt nem engedjük, mi magyar Magyarországot akarunk, ezért is nagyon fontos a Stop Soros! törvénycsomag, melyet a frakció támogat.”

Melegh Attila hiába tiltakozott szavai kiforgatása ellen, a politika erre az elemre fűzte és fűzi fel a lex Soros szükségességét

Orbán Viktor évértékelő beszédében pedig Melegh Attila már Soros-szervezeti aktivistává lényegült át:

„Itt van az európai ideologikus értelmiségnek az a fajtája is, amely állandóan Európa átalakításával kísérletezik. Jól fejlett példánya ez utóbbinak az a magyar Soros-szervezeti aktivista, aki azt találta mondani, hogy szinte mindenhonnan olyanok érkeznek hozzánk, akik jobbak, mint a hazai népesség. (…) Az ő nézőpontjukból a migránsok valóban jobb alapanyagot jelentenek. A magyar nép nagylelkűségét és mély toleranciáját mutatja, hogy sértetlenül és vidáman élhetik az életüket közöttünk azok, akik ennek a tervnek a végrehajtásán mesterkednek."

Orbán beszédében fajtát és jól fejlett példányt emlegetett. Ezzel dehumanizálta, emberi méltóságától is megfosztotta az ellenfelet, és úgy fenyegette meg népítélettel, hogy közben a magyarok toleranciáját emlegette.

A nyílt levél aláírói vállalhatatlannak tartják az ilyen nyilatkozatokat. „Elutasítjuk a félelemkeltő és gyűlöletre uszító politikát, amely semmibe veszi ezen értékeket, valamint aláássa a tudományba és a civil szervezetekbe vetett közbizalmat. Kiállunk Melegh Attila szociológus, egyetemi docens mellett, akinek tényszerű állításait és egy civil szervezettel való kapcsolatát a politikai kampány céljainak érdekében kiforgatták. A megbélyegzés és félelemkeltés – érkezzen bármely politikai oldalról – leépíti a bizalmat, amely a társadalmi együttműködés és az állampolgári közösség alapja. A negatív érzelmek által uralt politikai és médiakommunikáció pusztítást okoz: polgártársaink egy csoportját meggyőződésük alapján megbélyegzi, és ellehetetleníti a racionális, tényekre épülő beszédet” – írják a petícióban.

