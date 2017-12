Sorra változtatták vallomásaikat a „lúgos orvos” beosztottjai

Renner Erika sértett és jelenlegi élettársa, valamint további tanúk kihallgatásával telt a sajtóban „lúgos orvosként” elhíresült Bene Krisztián volt kórházigazgató büntetőeljárásának keddi tárgyalási napja. Mint arról akkor beszámoltunk, a múlt heti tárgyalás a vádlott ügyvédje, Szekér Gyula és Renner Erika közötti kérdezz-felelekkel zárult, a mostani pedig ugyaninnen folytatódott.

Szekér hasonló vehemenciával kezdte, mikor az élettársra került a sor. Az ügyvéd többek között azzal szembesítette őt, hogy az egyik mentős beszámolója mást tartalmaz, mint a tanú vallomása azzal kapcsolatban, hogy Renner Erika maga mondta-e a kórházba szállításkor, maró anyaggal öntötték le. Az élettárs közölte, nem emlékszik arra, hogy ezt Erikától hallotta volna, a védő viszont újra és újra nekifutott a kérdésnek.

Újvári Ákos tanácsvezető bíró figyelmeztette Szekér Gyulát, hogy kérdéseket tehet fel, de egy másik vallomás miatt a tanút nem kérheti számon.

„Ez okozza most önök között a feszültséget”

– mondta a bíró, mire az ügyvéd jelezte, ő nem vette észre, hogy lenne feszültség. A hallgatóságon erre halk nevetés futott végig, az ugyanis érzékelhető volt, hogy a tanút felzaklatta a kérdezés stílusa. „Némi feszültséget tapasztaltam” – zárta le a bíró.

Bene tanúként idézett volt titkárnőjét a férfi alibijéről – miszerint magányosan járta be a kórházat a bűncselekmény idején – faggatták. Csiha Gábor ügyész egyik kérdésére a tanú arról kezdett beszélni, hogy a vádlott szülei a büntetőeljárás alatt megkérték, keressen olyan dolgozókat az intézményben, akik az alibit meg tudják erősíteni.

– Nem hamis tanúkat, hanem olyanokat, akik tényleg látták

– hangsúlyozta a volt titkárnő, mire az ügyész kérte jegyzőkönyvezni, hogy az ő kérdése erre nem vonatkozott, a tanú ennek ellenére fontosnak tartotta ezt megjegyezni.

A kórház egy másik dolgozója az eljárás korábbi szakaszában azt vallotta, hogy látta a főigazgatót az épületben fél kilenc körül. Később visszavonta ezt a vallomást, mondván, valótlant állított, azért, mert a titkárnő erre kérte. A titkárnő ezt a keddi tárgyaláson tagadta.

A titkárnő egyébként – vallomása szerint – aznap reggel az V. kerületi önkormányzatban intézett ügyeket, utána háromnegyed kilencre ért be az irodába, amikor a főigazgató már bent volt. Renner Erika ügyvédje, Gál András ezt kétségbe vonta, kiemelte, a hivatal aznap nyolckor nyitott, így még ha a tanú rövid idő alatt végzett is, akkor is nehezen érhetett volna be háromnegyedig az óbudai intézetbe az általa megjelölt útvonalon.

A kórház liftkezelője a nyomozás idején azzal kapcsolatban változtatta meg a vallomását, hogy melyik reggel látta a liftben a vádlottat. A március 12-i támadás utáni napon még március 11-ét jelölte meg, három héttel ezután viszont már a bűncselekmény napjára módosított. Ezt azzal indokolta, hogy

először azért mondott mást, mert nem tudta, miért kérdezik, az „nem volt komoly”, de később „jobban átgondolta”.

– Kérem jegyzőkönyvezni, hogy a tanú az előbb azt állította, hogy amikor találkoztak, a főigazgató kifelé ment, a vádlott viszont azt mondta, hogy befelé tartott – szólt a helyettes főügyész a liftkezelő vallomása végén.

– Hát nem! Én nem hazudok. – mondta az idős asszony.

A kórház egyik karbantartója három év után szintén Bene védekezésének megfelelően változtatta a vallomását. Először még azt közölte a hatósággal, hogy fél kilenc óra felé látta a Benét bejönni, az elsőfokú tárgyaláson viszont már negyed kilencre módosított. Végül a keddi tárgyaláson az előbbi verziót tartotta fenn, de azt nem tudta megindokolni, miért mondott korábban negyed kilencet. A bíró kérdésére cáfolta, hogy bárki beszélt volna vele erről az eljárás alatt.