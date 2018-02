Stop, Szűcs!, avagy hogyan állította meg Tarlós a margitszigeti gigaépítkezést

Szűcs Lajos fideszes országgyűlési képviselő alapvetően csak egy teniszstadiont akart a Margitszigetre, de egy kicsit elszabadult a fantáziája – világította meg Tarlós István kormánypárti főpolgármester pénteki sajtótájékoztatóján az elmúlt napok egyik botrányának a hátterét fővárosi szemszögből. Elmondta: abban, hogy a parlamentben kedden nagy többséggel elfogadtatott törvényből nem lesz semmi, és a Palatinus strand mellett nem épül meg a jogszabályban szereplő 9 emeletes, 26 méter magas monstrum, Orbán Viktornak nagy szerepe van.

– A kormányfő éppen Bulgáriában volt, amikor meghallotta a hírt, és fogta a fejét, majd megerősítette, hogy egyetért a városvezetéssel – idézte fel a történteket a főpolgármester, hozzáfűzve: a kormányban és a fideszes politikusok között „az igazi mértékadók” sem támogatják ezt az elképzelést. A főpolgármester elmondása szerint Szűcs Lajos valóban mindenkit megtévesztett, mert Rogán Antal miniszternek azt mondta, hogy nemcsak a várossal, hanem Gulyás Gergellyel is egyeztetett. Viszont a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének fordítva mondta: Rogán mindent tud. Ehhez képest egyik sem tudott semmiről, sőt Szűcs Lajost – aki lapunknak fel sem vette a telefont – korábban a városházán többször is felvilágosította az illetékes főpolgármester-helyettes.

– Szeneczey Balázs tételesen elmagyarázta neki, hogy a Margitszigetre a hatályos előírások alapján mit lehet és mit nem építeni. Ezek után „különösen szerencsétlen körülmények között” született meg a törvény, amiből a jövőben csak annyi marad: „kell egy teniszstadion” – hangsúlyozta Tarlós István, aki szerint az a lényeg, hogy a pusztuló pályák helyén egy úgynevezett ATP versenyek rendezésére alkalmas létesítmény legyen. Megerősítette: az állami területre új, részletes elképzelés készül, amely csak akkor valósulhat meg, ha arra a Fővárosi Közgyűlés is rábólint. Annak a feltétele pedig a Margitsziget jelenlegi funkcióinak, a természet- és árvízvédelmi szempontoknak való megfelelés.

Metró, Lánchíd, Rác fürdő

A főpolgármester a 3-as metró akadálymentesítéséért az MSZP által kezdeményezett, mára leállított aláírásgyűjtésével kapcsolatban megjegyezte: az ellenzék valójában azért adhatta fel az akciót, mert – várakozásaikkal szemben – nem gyűltek a támogatók. Ezt ugyan Horváth Csaba fővárosi szocialista fővárosi képviselő cáfolta, mondván, több mint 93 ezer aláírás összejött, de végül is, húsz metróállomásból húsz akadálymentes lesz, és ez a lényeg. Erről Tarlós István további részleteket is mondott: tizenkét állomáson lesz tehát hagyományos lift, hat megállóban úgynevezett kabinos liftet terveznek, és legújabb elképzelés, hogy két helyen, az Ecseri úton és a Pöttyös utcánál úgynevezett Omega lépcsőlifteket szerelnének be. Ezek a szerkezetek sima lépcsőnél is alkalmazhatók, már sok cég érdeklődött is a gyártás iránt. Mindezekről azonban sem döntés, sem megállapodás nincs, a mozgáskorlátozottak képviselőivel zajló egyeztetések április vége előtt le sem zárulnak.

Budapest vezetője büszkén említette, hogy a város idei 376,8 milliárdos költségvetését Tóth József, a XIII. kerület szocialista polgármestere is megszavazta. Bár 70 milliárd forint fejlesztési hitelre van szükségük, ebből finanszírozni tudják a már megindított beruházásokat, a zajló metrófelújítást és a Lánchíd tervezett rekonstrukcióját is. Utóbbi két ütemben készülhet el, 3-3,5 év alatt. Elsőként a hidat és a a pesti hídfőnél a 2-es villamos alagútját, később a budai Clark Ádám teret és a Váralagutat újítják fel. A munkálatok még az idén megkezdődhetnek a tervek szerint.

– A Rác fürdő és a mellé épült hotelt hamarabb megszerezhetjük, mint gondoltuk – mondta még Tarlós István a Fővárosi Közgyűlés egyelőre elvi döntésére utalva. Szerinte a finanszírozás miatt sem kell aggódni, ugyanis a korábban megvásárolt sokmilliárdos követelésállományból – a csődbe vitt projekt – felszámolása során ki tudják majd fizetni a létesítményeket, amelyekre becslések szerint még 3-4 milliárd forintot rá kellene költeni. A fürdő üzemeltetését a főváros gyógyfürdős cége végezné, míg a hotelét megpályáztatnák, piaci szereplőre bíznák.