Süli János már Paks III.-at tervezné

Süli János nem tartja kérdésnek Paks II.-t, sőt újabb blokkok tervezését véli szükségesnek, mivel az elöregedő erőművek leállása miatt 2030-ra mintegy 5000 megawatt teljesítményhiány várható a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító szerint. Az atomerőmű két új blokkjának megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter a Századvég Gazdaságkutató Zrt. konferenciáján csütörtökön hívta fel erre a figyelmet. A tervek a felvonulási épületek januári kivitelezéséről szólnak. A szükséges engedélyek kiadása után pedig 2020-ban indulhat a két új atomerőművi blokk építése, amelyek közül az elsőt 2026-ban, a másikat 2027-ben szeretnék átadni – írja az MTI.

Kádár Andrea, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) energetikáért felelős helyettes államtitkára előadásában kifejtette: a Nemzeti energiastratégiában megfogalmazott fő célok és eszközrendszerek megváltoztatása nem indokolt, a kormányzati prioritás továbbra is a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatósága, az ellátásbiztonság és a versenyképesség garantálása. Előadásában kitért arra, hogy Magyarország célul tűzte ki 2020-ra a primerenergia-felhasználás 10 százalékos csökkentését 2005-höz képest, ebben kiemelkedő szerepet töltenek be a hazai energiahatékonysági programok. Kiemelte az ellátásbiztonság fontos eszközeként a regionális együttműködés erősítését, illetve a határkeresztező kapacitások kiépítését. Az állami szerepvállalással kapcsolatban egyebek mellett elmondta: a 2010-es kormányváltás előtt a jövedelmekhez viszonyítva az Európai Unióban a magyar családoknak volt a legdrágább a gáz és az áram.

Süli János Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Süli János kiemelte, hogy az új blokkok környezetvédelmi és a telephelyengedélye már jogerős. A jövő év közepén adják be a műszaki terveket az Országos Atomenergia Hivatalhoz, amely, ha mindent rendben talál, megadja a létesítési engedélyt, ennek határideje 15 hónap – jelezte. Hozzátette: a létesítési engedély birtokában lehet a két új blokk építését megkezdeni. A tárca nélküli miniszter kitért arra: a magyar villamosenergia-ellátás 30-32 százalékát importból fedezik, de idén januárban a rendkívüli hideg miatt ez az arány 54 százalékra is felment. Ha ilyen helyzetben üzemzavar történik, az komolyan veszélyeztetheti a hazai ellátásbiztonságot – jelentette ki. Jelezte azt is, az új blokkok a számítások szerint 93 százalékos teljesítménykihasználtsággal üzemelnek majd, így a megtérülés biztosított. Süli János úgy fogalmazott: Paks nincs a megújuló energiaforrások ellen, azok működését az atomerőművel szerves egységben képzelik el.