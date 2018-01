Svájci lap: Egyértelműen antiszemita hangok Magyarországról

Orbán Viktor és pártja, a Fidesz 2010 óta kormányozza Magyarországot, ami valószínűleg így marad az idei parlamenti választások után is – írja hosszú, a legfontosabb 2018-as voksolásokat felsoroló cikkében a svájci Tages Anzeiger. A szerző hozzáteszi: jósolni már csak azért is nehéz, mert a közvélemény-kutatások szerint igen magas a bizonytalanok aránya, másrészt pedig a kutatóintézetek egy része is anyagilag Orbánéktól függ. Ezzel együtt még mindig a Fidesz tűnik az ország legnépszerűbb pártjának, így könnyen meglehet, hogy újra kétharmados többséget szereznek a parlamentben.

A lap arról is ír: a miniszterelnök személye rendkívül ellentmondásos az Európai Unióban, mivel olykor nyíltan EU-ellenesen nyilvánul meg, blokkolja a közös menekültügyi politika kialakítását, és „egyértelműen antiszemita húrokat penget” az Amerikában élő, magyar származású zsidó dollármilliárdost, Soros Györgyöt démonizáló kampányával. Ez utóbbi Magyarországon eddig kevés kárt okozott Orbánnak – írja a Tages Anzeiger. Hozzáteszik: a magyarok sokkal rosszabb néven veszik a Fidesz részéről a korrupciót, amivel a hozzájuk közel állókat gazdagítják.

A cikk azt is felveti, hogy az első számú kihívó nem a széttöredezett baloldal, hanem a jobboldali populista Jobbik lehet, amely részben sikerrel próbálkozott neonáci gyökerei elhagyásával és egy komoly, konzervatív imázs felvételével.