Svéd miniszter: Magyar menekülteket is befogadtunk

„Nem ellenségeket szerezni jöttem ide, hanem barátokkal találkozni” – erről beszélt lapunk kérdésére Gustav Fridolin svéd oktatási miniszter azzal kapcsolatban, mit szól ahhoz, hogy Magyarországon az utóbbi időkben Svédország mint a migráció miatt rossz közbiztonságú ország jelent meg. A svéd zöld párt színeiben politizáló Fridolin az LMP miniszterelnök-jelöltjével, Szél Bernadettel tartott közös sajtótájékoztatót kedden.

A svéd miniszter elmondta, a szabad sajtóhoz tartozik, hogy mindenkinek joga van a véleményéhez és tapasztalatai megosztásához. Szerinte Svédországban is így működik a média, nyíltan megvitatják a problémákat, ám arról is beszélni kell, hogyan lehet őket megoldani. „A svéd gazdaság az egyik legerősebb Európában, ezért is tudunk sokat az oktatásba fektetni” – mondta.

Arról is beszélt, az országban egyre nő a foglalkoztatottság, javulnak az iskolai eredmények a leghátrányosabb helyzetű környékeken is, és nő a rendőrségbe és az igazságszolgáltatásba vetett bizalom. „Egy ország több oldalát is fontos látni, hogy teljes, valódi képet kaphassunk róla. A svéd modell jól működik” – tette hozzá.

Gustav Fridolin svéd oktatási miniszter Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A Svédországba érkező menekült gyerekek integrációja és oktatása kapcsán arról beszélt: nem mondja, hogy könnyű feladat, de megoldható. Példának említette, hogy akik korábban a Balkánról menekültek az országba a 90-es években, azok és leszármazottaik legalább olyan jól, ha nem jobban teljesítenek az oktatási rendszerben. Arról is beszélt, Svédország anno sok magyar menekültet is befogadott, és a mai napig büszke az ott élő magyar közösségre.

A miniszter és Szél Bernadett eredetileg az oktatás kérdésének áttekintése miatt találkozott. Szél Bernadett szerint az LMP vállaltan nem féldiktatúráktól akar tanulni, hanem olyan országoktól, ahol az oktatási rendszer segíti a fejlődést. Így például Szél svéd mintára kezdeményezni fogja annak vizsgálatát, hogy lehetséges lenne-e, hogy a magyar diákok is ingyen utazhassanak országszerte.

A svéd miniszter pedig elmondta, országukban a 2013-as PISA eredmények romlottak, ezért azt követően több erőforrást és pénzt fektettek az oktatásba. Ennek köszönhetően ma már 30 ezerrel több közszolga dolgozik a területen. Intézkedéseik közé tartozott, hogy emelték a tanári béreket, illetve oktatási bizottságot alakítottak szakmabeliekkel a rendszer megreformálásáért.