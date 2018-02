Szabó Tímea feljelenti Hegedűs Zsuzsa alapítványát

Feljelentem Hegedűs Zsuzsa alapítványát, miután olyan tempóban tűnnek el ott a közpénzek, mint ahogy más levegőt vesz – közölte Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke a Facebookon.

„Hegedűs Zsuzsa, Orbán Viktor havi 1 milliós kedvenc tanácsadója, a mai napig nem tud elszámolni 220 millió forint közpénz támogatással. Az alapítvány gyakorlatilag megszűnt, az állítólagos székhelyén nincs semmi, viszont 2,5 milliót költött éttermi számlákra” – fogalmazott a politikus.

Szabó bejegyzésében a Magyar Narancs cikkére hivatkozott. Az írás a Minden Gyerek Lakjon Jól! elnevezésű alapítvány pénzügyei kapcsán kiemelte, hogy bár a gyermekéhezés megakadályozását célzó szervezet aktivitása megkérdőjelezhető (honlapjuk például 2016-ban frissült utoljára, a megadott címen nem található az alapítvány, postaládájuk sincs, az elérhetőségként megadott telefonszámon „előfizető nem kapcsolható”), 2010 óta 220 millió forintnyi közpénz érkezett hozzájuk, Hegedűs Zsuzsa pedig ebben az időszakban csaknem 90 millió forintot vihetett haza tanácsadói fizetés címén.

Korábban mi is megírtuk, hogy a főtanácsadó alapítványának működése számos kérdést felvet. A gyermekéhezést elsősorban kisállat- és vetőmagosztással igyekeztek enyhíteni. A Hír TV Célpont című műsorából december közepén azonban kiderült, hogy a négy éve borsodi és hevesi falvakban kiosztott naposcsibék néhány napon belül megdöglöttek, a helyiek szerint azért, mert a szállítás és a kiosztás során nem úgy bántak a pár napos állatkákkal, ahogy kellett volna.

Állami és piaci cégek is támogatták az alapítványt, amely büszkén tolta is a sikerpropagandát, nyolcvanszázalékos sikerről számolt be, ám valójában csak kevés családnak segítettek.

Korábban Hegedűs Zsuzsa neve a volt személyi titkára, Bogdán László büntetőügyével kapcsolatban került a hírekbe. Bogdánt hivatali visszaéléssel, közokirat-hamisítással, nagyobb kárt okozó, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolják. A közben a Fidesz színeiben polgármesterré választott férfi állami forrásokat használt arra, hogy magát fuvaroztassa szerte az országban, természetesen sofőrökkel. Akik aztán arról is vallottak, hogy Hegedűs szolgálati Audi A6-osával szállították Bogdánt a főtanácsadó lakására, hogy „sétáltatni vigyék a kutyát”.