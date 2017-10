Szájer: Nem hasonlítottam Orbán Viktort Jon Snow-hoz

Nyílt levélben is cáfolta Szájer József, hogy a menekülteket a holtak seregéhez, Orbán Viktort pedig Jon Snow-hoz hasonlította volna. A Hvg.hu vasárnap reggel számolt be róla: a Trónok harcából vette egyik példáját a fideszes EP-képviselő. A politikus egy egri fórumon említette a Holtak seregét, ami ellen szerinte mindannyiunknak össze kell fognunk.

„Amit a Hvg írt és a számba adott, az hazugság” – jelentette ki egy vasárnapi eseményen a Hír TV kérdésére Szájer József. A képviselő kijelentette, az ötödik fórumát tartja már, és gyakorlatilag mindenhol elmondta a véleményét.

A honlapján vasárnap megjelent közleményben aztán hosszabban is részletezte álláspontját a politikus. Kijelentette, soha, így az egri fórumon sem hasonlította a bevándorlókat az élő halottakhoz, és még akkor is tiltakozott volna, ha mástól hall ilyet. Szájer elmondása szerint politikusként mindig arra törekedett, hogy a beszéde világos és egyenes legyen.

Szájer kifejtette azt is: három-négy másik sajtóorgánum is részt vett a fórumon, de egyik sem tudósított hasonlóról. „Az egri fórumon a Trónok harca című amerikai filmre annak kapcsán utaltam, hogy Soros György évi egymilliós betelepítési tervével szemben a visegrádi országok félretették vitáikat és egységesen ellenálltak, amint azt a Hét Királyság is megkísérelte Jon Snow vezetésével az északi fenyegetés hatására. Ennek kapcsán a tudósítással ellentétben nem sértettem meg senki emberi méltóságát, nem hasonlítottam a bevándorlókat zombikhoz és nem hasonlítottam Orbán Viktort sem Jon Snow-hoz” – zárta közleményét a kormánypárti képviselő.

A Hvg.hu egyébként azt is írta, hogy Szájer felült egy álhírnek, amiről szintén az egri fórumon kérdezték. Egy néző arra volt kíváncsi: mit szól hozzá, hogy az osztrák választáson győztes Sebastian Kurz betilthatja Soros György szervezetét az országban. Bár a hír hamisnak bizonyult, úgy tűnt, ha igaz lenne, a képviselő nem bánná: „nem hallottam erről, de ha ez így van, annak nagyon örülök” – mondta a Hvg.hu szerint a politikus.

A lap szerint Szájer üzent a görögöknek is. „Ha a perzsákkal szemben tudtak védekezni ötezer évvel ezelőtt, ne mondják, hogy nem tudják a menekülteket visszafordítani a tengeren” – jegyezte meg az EP-képviselő.