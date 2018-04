Szakértői kormányt szeretne, de miniszterelnök nem lenne Márki-Zay Péter

Márki-Zay Péter és Mellár Tamás a szerda esti fórum előtt válaszolt a sajtó kérdéseire, és beszélt az országos összefogásról. Márki-Zay azt mondta, hogy bár a remélt többpárti ellenzéki összefogás elmaradt vagy késik, legalább ők, a civilek össze tudtak fogni és példát mutatni. Fontos eredménynek tartja, hogy már mind a 106 egyéni országgyűlési választókerületben fel tudnak mutatni egy esélyes vagy legesélyesebb ellenzéki jelöltet, akit a Közös Ország Mozgalom portálján vagy az általa indított oldalon is kikereshetnek a választók. Ezzel pedig segíteni tudnak azoknak, akik hajlandók taktikai szavazással élni a kormányváltás érdekében.

Márki-Zay arról is beszélt, hogy nem véletlenül rendszervaltas2018.hu az általa létrehozott portál neve, mert szerinte ez a választás nem kormányváltásról, hanem rendszerváltásról szól. Megkérdeztük, hogy amennyiben ez megvalósulna, és a parlamentbe bejutó ellenzéki pártok kerülnének többségbe, elképzelhetőnek tartja-e, hogy bármelyik ellenzéki párt összeálljon kormányt alakítani a Fidesszel, illetve ha mégsem, akkor létrejöhet-e szakértői kormány az ő a „pártok felett álló” közös miniszterelnök-jelöltségével. Márki-Zay Péter azt mondta, nem tartja valószínűnek, hogy bármelyik ellenzéki párt összeálljon Orbán Viktorékkal. Ő is szakértői kormányt szeretne, független, nem pártokhoz köthető miniszterekkel; szerinte egy ilyen kormány fel is tudna állni, és sikeres lehetne. Nem kapott még felkérést ilyen esetre miniszterelnöki posztra, de ha kapna a jövőben, elutasítaná. Úgy véli, hogy nála sokkal tapasztaltabb és rátermettebb emberek vannak ebben az országban. Mellár Tamást is annak tartja, de újra azt mondta, hogy Bod Péter Ákost ajánlaná mint integratív személyiséget.

Már csak azért is érdekes Bod Péter Ákos személye, mert 2006-ban Orbán Viktor is őt javasolta miniszterelnök-jelöltnek. Hogy a szakértői-koalíciós kormány egy vagy két évig működne-e, még kérdés, de az biztos Márki-Zay Péter és Mellár Tamás szerint is, hogy a demokratikus intézményrendszer visszaállítása, a választási törvény módosítása után valamikor új választást kellene majd kiírni. Ha aztán ezen egy megtisztult Fidesz vagy a Fidesz után esetleg felálló új jobboldali párt erősnek bizonyulna, akkor Márki-Zay is szavazna rá – vagy akár egy új KDNP-re is.

Az ügynökakták megnyitása, a médiarendszer egyensúlya, a pártfinanszírozás kérdésének rendezése is biztosan a szakértői-koalíciós kormányra várna. Az elszámoltatásra Márki-Zay és Mellár szerint is szükség van, de csak a törvényes keretek betartásával, aminek első lépése a nemzeti intézmények demokratikus rendjének a visszaállítása lenne, élén azzal, hogy Polt Péter főügyészt visszahívják.

A pécsi Corso Hotelben tartott fórumra nagyjából százhúsz-százharminc érdeklődő volt kíváncsi a helyszínen. Márki-Zay arról beszélt, hogy szerinte ez a rendszer már megbukott, csak az a kérdés, hogy mikor következik be mindez látványosan is. Mindenesetre bárhogy lesz is, az ami eddig volt, már nem folytatódhat április 9-én. A hódmezővásárhelyi polgármester fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy nem csupán Orbánt kell leváltani, hanem az „orbánizmusnak” kell véget vetni.