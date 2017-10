Szamizdat lapokkal küzdenek a kormánypárti médiatúlsúly ellen

„Szamizdat” hetilappal törné meg az eDemokrácia Műhely Egyesület a kormánypárti médiatúlsúlyt. A Nyomtass te is! kezdeményezés mind több megyébe jut el. Céljuk, hogy az egyre fogyatkozó független portálok és lapok híreit szemlézve alternatív hírforráshoz jussanak azok is, akik más lehetőség hiányában pusztán az állami média híreit követhetik.

– Főként vidéken sokak az M1-et nézik, a Kossuth rádión hallgatnak híreket, és a megyei újság előfizetői. Miután e lapok mára kivétel nélkül a kormány szócsövévé váltak, tényleges alternatíva nélkül maradtak az emberek. Azt, hogy ennek milyen következményei vannak, jól példázza a Tolna megyei Őcsényben történt eset, ahol a hisztéria hatására a lakók hiúsították meg, hogy az országban ténylegesen menekültként élő gyermekeket üdültessen egy helyi vállalkozó – magyarázta L. László János egyesületi elnök.

Az eDemokrácia Műhelynél úgy látják: a megmaradt független lapokat nem olvassák elegen. A vidéki városokban pedig alig-alig akad bejáratott független helyi hírhonlap. A kezdeményezők ezért a négyoldalas újságukban a hét legfontosabb cikkeit szemlézik; Veszprémben már egy helyi oldalt is készít az ottani partner. Az egyesület célja, hogy minden megyében megtalálják a független helyi portálokat, amelyekkel együttműködhetnek.

A szórólapként működő újságot kézről kézre adva juttatják el az emberekhez. Jelenleg körülbelül ötvenen segítenek a terjesztésben, ki-ki a lehetőségeihez mérten. Vannak, akik néhányat nyomtatnak és fénymásolnak, de egy miskolci támogató például egy-egy szám sokszorosítását 1500 példányban vállalta.

Az első három hónap tapasztalatairól L. László János elmondta: vidéken már-már rettegnek az emberek. Az egyik faluban az adóhivataltól és a fideszes polgármestertől való félelem miatt egyetlen boltban sem vállalták, hogy helyet adnak az ingyen elvihető lapoknak (a fővárosban két helyen, a Nyitott Műhelyben, illetve a Láng Téka könyvesboltban lehet hozzájutni).

Az egyesület a kezdeményezésre eddig minimális pénzt, hatvanezer forintot fordított. Ezt néhány támogató adta össze, főként benzinre költötték, ugyanis a cikkek szerkesztését az egyesületi tagok önkéntes munkában végzik. Az egyesületről a kormánypárti Magyar Idők írta, hogy többek között Soros György és a Norvég Alap támogatását élvező alapítványok segítik. A téma kapcsán L. László János leszögezte: hiába fordultak helyreigazítási kérelemmel a szerkesztőséghez, nem is reagáltak, nekik pedig ügyvédre nincs pénzük. Kérdésünkre elmondta: az egyik Soros-alapítványtól nyolc éve kaptak ugyan támogatást az önkormányzatok átláthatóságával kapcsolatos egyik munkájukra, de – hasonlóan a Norvég Alap pénzéhez – az céltámogatás volt, és ilyen esetekben minden egyes fillérrel el kell számolni, másra nem lehet fordítani.

L. László János azt is elmondta: terveznek tematikus kiadványokat is készíteni, az egyik szám témája Soros György is lehet.

