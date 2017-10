Szanyi Tibor még mindig másként gondol 1956-ra

Meglepő dolgot posztolt a Facebook-oldalára szombat este Szanyi Tibor, szocialista EP-képviselő: egy korabeli képet arról, hogy az 1956. október 30-i Köztársaság téri csatának is nevezett összecsapás után a tömeg meggyalázza a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) budapesti székházát védő egyik ÁVH-s katona holttestét. A képet magát nem ő töltötte fel az oldalra, hanem egy nyugdíjas rendőr posztját osztotta meg, a következő szöveggel: 'Ünnephez' közeledvén...

A kommunista állampárt budapesti pártbizottságának ostroma, illetve az utána történtek – az elfogott ÁVH-sok kivégzése és a holttestek meggyalázása – valóban az 1956-os forradalom legsötétebb eseményeihez tartozik. A tömeg haragját az váltotta ki, hogy az ÁVH-sok keményen védekeztek, a felkelők oldalán több tucatnyi halott és sebesült volt, illetve rémhírek terjedtek a pártház alatt megbúvó titkos kazamatákról és kínzókamrákról (ilyeneket végül nem találtak a tér alatt).

Az eseményeket később, a forradalom leverése után széles körben felhasználta a kommunsta propaganda a saját, „ellenforradalmi” narratívájának és a felkelők brutalitásának igazolására. Az elesett és kivégzett ÁVH-sok nevei márványtáblán sorakoztak a pártházban még a rendszerváltás után is, egészen 2007-ig – igaz, időnként függönnyel eltakarva. Szanyi Tibor posztja pedig azt mutatja, hogy még 2017-ben is él az a nézet, amely nem tartja ünneplésre méltónak 1956-ot. Emlékezetes, hogy Horn Gyula néhai miniszterelnök is kitartott amellett, hogy 1956-ban bűnözők szabadultak ki a börtönből, ő pedig karhatalmistaként csak a törvényes rendet védte.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az MTI-nek vasárnap reagált Szanyi posztjára, és azt mondta: az MSZP EP-képviselőjének álláspontja összeegyeztethetetlen a rendszerváltozás utáni demokratikus jogállam alapértékeivel. Szerinte a rendszerváltozás egyik nagy erkölcsi adóssága, hogy ahelyett, hogy a magyar szociáldemokrata hagyományok éledtek volna újjá, „az 1956-os forradalmárok vérében és hazaárulásban fogant MSZMP jogutódja, az MSZP lett a demokráciában is a baloldal vezető ereje”.

"Amennyiben az MSZP a forradalom saját jogelődje általi elárulásával ma már valóban nem azonosul, amennyiben nem a forradalom napjaiban megölt ávósok, hanem a kivégzett forradalmárok emlékét tartja megőrzendőnek és ápolandónak, valamint amennyiben a szovjet szuronyokon alapuló diktatúrával szemben ma már a független demokratikus jogállam partján áll, úgy az 1956-os forradalom holnapi, 61. évfordulóján Szanyi Tibor már nem lehet az MSZP tagja" - mondta Gulyás Gergely.