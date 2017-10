Szanyi Tibor tovább magyarázza ’56-os elméleteit

Nyílt levelet írt Gulyás Gergelynek, a Fidesz frakcióvezetőjének Szanyi Tibor, folytatva saját elmélkedését az ’56-os forradalom hőseiről és bűnöseiről. Mint fogalmaz, október 21-én feltette Facebook-oldalára valaki más bejegyzését, „amely egy képet is közöl, amint Jankó Piroska leköpi Asztalos János honvéd ezredes akkor már élettelenül felfüggesztett testét”. Mint folytatja, „az ilyesmi nem lehet ünnep tárgya”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Bár egyikünk sem történész – fejti ki Szanyi kapitány –, azért az minimális műveltséggel jól tudható, hogy az 1956. október 28-án létrejött és betartott magyar–szovjet tűzszüneti egyezmény értelmében semmi ok nem volt további csatákra. Nagy Imre miniszterelnök sem adott utasítást saját pártjának bármely székháza megtámadására, ellenkezőleg, október 30-án Nagy Imre akkori pártja és kormánya akaratára volt a Köztársaság téri pártház védelmében Asztalos János honvéd ezredes. Ha ön úgy látja, hogy a Nagy Imre pártja és kormánya védelmében fellépő honvédek elleni fegyveres pogrom helytálló, és a forradalom értékei közé tartozik, akkor ön nincs magánál” – üzeni a szocialista politikus Gulyás Gergelynek.

Szanyi egyúttal saját pártelnökének is odaszúr a maga módján: „Azt is megértem, hogy a saját pártelnököm – ugyancsak ijedtében, hiszen önök eleget nyomorgatták már – a maga tétova módján próbált ködös retorziók mögé felsorakozni.” A politikus mindezt arra reagálva írta, hogy még Molnár Gyula is elhatárolódott szavaitól.

Az MSZP-elnök konkrétan magánvéleménynek, nem pedig az MSZP álláspontjának tartja a posztot. „Feladtam, hogy minden egyes párttagot egyenként próbáljak meg rendreutasítani, ha bármely testület kezdeményezi, meg fogom szavazni a retorziókat. Én magam ezzel nem foglalkozom, úgy az ilyen típusú magánakciókkal sem fogok a következő hónapokban foglalkozni. Van egy fontosabb célunk, az pedig a választás” – jelentette ki a pártelnök a Hír TV-nek.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Előzőleg Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető az MTI-nek azt nyilatkozta: Szanyi Tibornak az 1956-os nemzeti ünnepet idézőjelbe tevő Facebook-bejegyzése a bizonyíték arra, hogy az ő esetében a közvetlen eszmei közösségvállalás a diktatúra állampártjával és a forradalom eltiprásával ma is fennáll. A kormánypárti politikus szerint a rendszerváltozás egyik nagy erkölcsi adóssága, hogy ahelyett, hogy a magyar szociáldemokrata hagyományok éledtek volna újjá, „az 1956-os forradalmárok vérében és hazaárulásban fogant MSZMP jogutódja, az MSZP lett a demokráciában is a baloldal vezető ereje”.

„Amennyiben az MSZP a forradalom saját jogelődje általi elárulásával ma már valóban nem azonosul, amennyiben nem a forradalom napjaiban megölt ávósok, hanem a kivégzett forradalmárok emlékét tartja megőrzendőnek és ápolandónak, valamint amennyiben a szovjet szuronyokon alapuló diktatúrával szemben ma már a független demokratikus jogállam partján áll, úgy az 1956-os forradalom 61. évfordulóján Szanyi Tibor már nem lehet az MSZP tagja” – mondta Gulyás Gergely.

Szanyi Tibor október 23-án – saját közlése szerint – még az MSZP tagja.