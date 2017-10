Szanyi Tibornak is üzent beszédében Gulyás Gergely

Gulyás Gergely beszédében Szanyi Tibor neki címzett nyílt levelére is reagált. Az MSZP-s európai parlamenti képviselő a kormánypárti politikusnak is felidézte, hogy október 21-én feltette a Facebook-oldalára „valaki más bejegyzését, amely egy képet is közöl, amint Jankó Piroska leköpi Asztalos János honvéd ezredes akkor már élettelenül felfüggesztett testét”. Elismerte, hogy az ünnep szót idézőjelbe tette, mivel úgy véli, az „ilyesmi nem lehet ünnep tárgya”. Szanyi Tibor hozzátette, „ünnepeljük a szabadságért, valamint a szocializmusért kiálló embereket, azaz '56 tényleges hőseit”. Felsorolta viszont, hogy nem ünneplik az „ordas gyilkosokat, bármelyik oldalon is álltak”, „a lincselő csőcseléket”, „náci restaurátorokat”, a „vérengző szovjeteket”, és „a tétlen felelősöket sem”.

A Fidesz frakcióvezetője mezőkövesdi beszédében kitért arra, hogy még „ezekben a napokban is” azzal kell szembesülni, hogy „a demokratikus közéletnek szabadon választott képviselőként vannak tagjai, akik nem a forradalmárokat, hanem az ávósokat siratják”.

Vannak, akik „tagadják azt a konszenzust, amely – legalább látszólagosan – már 1990 májusában, a rendszerváltozásban az állampárt oldalán részt vevő posztkommunisták és a rendszerváltók között is fennállt” – jegyezte meg Gulyás Gergely, felidézve, hogy a parlament 1990 májusában egyhangúlag fogadta el az 1956-os forradalom „nagyszerűségét rögzítő emléktörvényt”.

A kormánypárti politikus megjegyezte, hogy még napjainkban is lehet olyan választott képviselője az országnak, akinek a rendszerváltozás után 27 évvel is csak idézőjelek között ünnep 1956. október 23-a. Gulyás Gergely szerint „a kijózanító valósággal való szembesülés” – ha az egyéntől nem is – legalább egy politikai közösségtől elvárható – írja az MTI.

Előzőleg Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető az MTI-nek azt nyilatkozta: Szanyi Tibornak az 1956-os nemzeti ünnepet idézőjelbe tevő Facebook-bejegyzése a bizonyíték arra, hogy az ő esetében a közvetlen eszmei közösségvállalás a diktatúra állampártjával és a forradalom eltiprásával ma is fennáll. A kormánypárti politikus szerint a rendszerváltozás egyik nagy erkölcsi adóssága, hogy ahelyett, hogy a magyar szociáldemokrata hagyományok éledtek volna újjá, „az 1956-os forradalmárok vérében és hazaárulásban fogant MSZMP jogutódja, az MSZP lett a demokráciában is a baloldal vezető ereje”.

„Amennyiben az MSZP a forradalom saját jogelődje általi elárulásával ma már valóban nem azonosul, amennyiben nem a forradalom napjaiban megölt ávósok, hanem a kivégzett forradalmárok emlékét tartja megőrzendőnek és ápolandónak, valamint amennyiben a szovjet szuronyokon alapuló diktatúrával szemben ma már a független demokratikus jogállam partján áll, úgy az 1956-os forradalom 61. évfordulóján Szanyi Tibor már nem lehet az MSZP tagja” – mondta Gulyás Gergely.