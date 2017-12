Száz felcsúti stadionnyi pénzt lopnak el évente a szocialisták szerint

Az uniós forrásokról, lakhatási kérdésekről és az adventről is volt szó hétfőn a parlamentben napirend előtt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szél Bernadett (LMP) vidékromboló politikával vádolta a kormányt az önkormányzati dolgozók alacsony bérezése miatt és jelezte, hogy a közszolgálati tisztviselői illetményalap 38 650 forintról 60 ezer forintra emelésére tesz javaslatot a parlamentnek. Értékelése szerint a kormány sakkban tartja a polgármestereket, és olyan esetről is tud, ahol megfenyegették egyiküket. Hozzátette: visszaélnek a közmunkával is, az érintettek ugyanis helyi birtokosok földjén is dolgoznak.

Az ellenzéki politikus új korszakot sürgetett, jelezve, az LMP választási szövetséget kötött Gémesi György pártjával, az Új Kezdettel. Emellett a szervezet több polgármesterének tevékenységét méltatta.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára válaszában azt javasolta, ha a képviselőnek tudomása van bárki megfenyegetéséről, akkor tegyen feljelentést, mert ez bűncselekmény. A közfoglalkoztatással kapcsolatban megfogalmazott vád is bűncselekmény, ha van ilyen, a hatóságok megteszik a szükséges lépéseket – tette hozzá.

Az államtitkár visszautasította, hogy a többi közel 3 ezer polgármester ne tenne meg mindent a saját közösségéért, s jelezte: együttműködő partnerként tekintenek valamennyi helyhatóságra. Kitért arra is, hogy az önkormányzatok 2008–2009-re ellehetetlenültek, 3800 milliárd forint támogatást vont el tőlük az állam, a Fidesz-kormány azonban átvállalta adósságaikat és visszaadta szabadságukat.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Jobbik: Enyhíteni kell a lakhatási válságot

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) a lakhatási válság enyhítését sürgette, felvetve, hogy megfizethető bérlakásokra van szükség. Értékelése szerint az alacsony fizetés mellett az otthonteremtési nehézségek is hozzájárulnak a kivándorláshoz. Az ellenzéki politikus szerint a két évvel ezelőtti adatok szerint 400 évente cserélődött volna ki a teljes lakásállomány, ma pedig 300-350 évet jeleznek. Ez az elmozdulás „édeskevés” – mondta.

A jobbikos képviselő a csok kiterjesztését kérte a használt ingatlanokra, és azt javasolta: vizsgálják felül az üres lakások állományát, amit a közfoglalkoztatás bevonásával fel lehet újítani.

Cseresnyés Péter, a nemzetgazdasági tárca munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára válaszában kétségbe vonta a Jobbik szavahihetőségét, majd a kormány lakhatással kapcsolatos intézkedéseit összegezte. Kiemelte, hogy 2017 októberéig 61 400 csokkérelmet fogadtak be 170 milliárd forint értékben, és több mint 8 ezer család élt a 3 százalékos kamatozású kölcsönnel. Ennek is köszönhető a jelentős fordulat a lakáspiacon – mondta, hozzátéve: a foglalkoztatási és jövedelmezési helyzet is a tartós javulást támogatja. A kormány céljaként hivatkozott arra, hogy minden család saját otthonhoz jusson.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a munkaadókat és a munkavállalókat is támogatja a kormány, ha valaki a lakóhelyétől távolabb dolgozik, a költségek jelentős részét le lehet írni. Közölte továbbá, hogy több önkormányzat jelentkezett munkásszállások építésére.

A KDNP az advent fontosságára mutatott rá

Vejkey Imre (KDNP) meghitt adventet és áldott karácsonyt kívánt mindenkinek az ünnep előtti időszakban. Arról beszélt, hogy szerinte méltón, várakozás teli időszakként kell átélni ezeket a heteket, amely az élet egészére való igazi visszatalálás lehetőségét kínálja. Rámutatott arra is: szeretni Istent és embertársainkat nem vagyon, hanem a lélek kérdése, és legtöbbször nagyobb a szív azokban, akik szegényebb körülmények között élnek.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára úgy felelt: értetlenül áll, hogy amikor a képviselő az adventről beszél, az MSZP-frakció tagjai még ekkor sem tudnak minimális tiszteletet mutatni, képviselői bekiabálnak. Rámutatott: az időszak sokaknak a fokozottabb odafigyelés ideje, ezért a kormány is igyekezett bővíteni a karitatív szervezetek lehetőségeit, amelyek 4,5 milliárd forintos pályázati keretből bővíthetik eszközeiket a következő években.

MSZP: Rossz célok és tervezetlenség jellemzik az uniós források elosztását

Szakács László (MSZP) a délutáni vitanapra utalva a Házhoz méltatlannak nevezte az uniós források elosztásáról szóló vitát, amelyet „termelési értekezletnek” nevezett. Mint mondta, évente 2200-2400 milliárd forint érkezik Magyarországra, amiből kétszer ekkora növekedést is el lehetne érni, azonban értékelése szerint rossz döntések születnek, tervezetlenek a fejlesztések.

A szocialista politikus szerint jelen van a korrupció is, ami 320-400 milliárd forintra tehető, ez szerinte 100 felcsúti stadion ára. Azt is felvetette: a kormány csak meg akar gazdagodni és meggazdagítani a holdudvarát. Az ellenzéki képviselő nyílt közbeszerzéseket, gazdaságfejlesztést és az uniós korrupcióellenes ügyészséghez csatlakozást sürgette.

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt felelte: ma még mindig az MSZP törvénytelenségei miatt kell bírságot fizetnie az országnak, most például a 4-es metró beruházás ügyében 60 milliárd forintot. A 452 milliárdos beruházásból az OLAF megállapítása szerint 166 milliárd forintot loptak ki – mondta a szocialistáknak címezve.

Az államtitkár azt is közölte: az ellenzéki párt ne beszéljen gazdaságfejlesztési igényekről, amikor kormányzása idején 16 százalékot költött arra, ma pedig 60 százalékos az arány.

Felvetette azt is, hogy a nyugdíjasokat és diákokat 3 milliárd forinttal megkárosító Czeglédy Csaba attól az Altustól kapott kölcsönt, amelyet az EU jelentős összegekkel támogatott. Ezzel kapcsolatban a tiltott pártfinanszírozást is szóvá tette.