Százmilliók: nem adnak konkrét válaszokat a minisztériumok

Mind a tíz minisztériumot írásbeli kérdésekkel szórta meg két MSZP-s parlamenti képviselő, Mesterházy Attila és Legény Zsolt. Tételesen rákérdeztek a tárcák, illetve azok háttérintézményeinek és gazdasági társaságainak 2017. január eleje és június közepe közötti költségeire és szerződéseikre. A válaszokat késő estig töltötték fel a parlament honlapjára.

A legkevésbé segítőkész tárcának az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) bizonyult, amely idén csak a külföldi kiküldetésekre költött összeget közölte pontosan: 84,2 millió forintot fordítottak utazásokra, ebben 1085 repülőjegy megvásárlása is benne van. Az Emmi egy kormányrendeletre hivatkozva azt írta, hogy más szerződésekről a Belügyminisztérium és az Nemzetgazdasági Minisztérium ad tájékoztatást. Háttérintézményeiről és a tulajdonába tartozó gazdasági társaságokról pedig – más tárcákkal ellentétben – nem vezet nyilvántartást, hiszen erre jogszabályi kötelezettsége nincs – áll válaszban.

Hasonlóan cselekedett idén Lázár János tárcája. A Miniszterelnökség szinte semmilyen kérdésre nem adott konkrét választ. Egyedül reprezentációs (vendégfogadás, éttermi szolgáltatás, rendezvényszervezés, ajándék) költségeiket közölték: erre 86,1 millió forintot költöttek. Az elutasítás magyarázata mindössze annyi volt, hogy a válaszok megtalálhatók a kormányzati honlapon. Vagyis a Miniszterelnökség nem tette meg azt a gesztust, hogy kigyűjtse a kért adatokat. Ennél érdekesebb indokkal tagadták meg a választ arra a kérdésre, hogy a tárcának vagy a hozzá tartozó intézményeknek van-e szerződésük a Szijjártó Péter barátjaként emlegetett Kuna Tibor bármelyik érdekeltségével. A választ jegyző Lázár János erre egyszerűen azt mondta, hogy nem érti a kérdést, mert nem konkrét cégek szerepelnek benne.

Az Igazságügyi Minisztérium utazásokra 40,7, kommunikációs képzésekre 6,3, reprezentációra 15,6 millió forintot költött. Az ügyvédi megbízások tételes felsorolásában egy érdekes kifizetésre bukkantunk: a tárca 742 ezer forintot fizetett ki Fellegi Tamás volt fejlesztési miniszter fiának, Fellegi Áronnak nemzetközi alkotmányjogi összehasonlító háttéranyagok készítéséért, 2015-től kezdve. Csakhogy abban az évben Fellegi Áron még joghallgató volt.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda csak bizonyos tételek esetében bizonyult közlékenynek. Külföldi utazásokra 24,3 millió forintot költöttek, ebben 140 repülőjegy megvásárlása van benne. További 20,9 millió ment el reprezentációra. Kommunikációs kampányokra összesen 7,8 milliárd forintot fizettek ki, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ebben az időszakban nem teljesített kifizetést. Más tételekre vonatkozóan viszont a Miniszterelnöki Kabinetiroda nem adott választ.

A Nemzetgazdasági Minisztérium segítőkésznek bizonyult. Bár ők is felhívták rá a figyelmet, hogy a szerződéseket a Kormány.hu oldalán egyesével szemlézhetjük, a tárca mégis összesítette az adatokat. Külföldi utazásokra 414,4 millió, telefonálásra 1,7, tanácsadásra és tanulmányokra 50,2, kommunikációs képzésekre 6,4, reprezentációra 188,8 millió forintot költöttek. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra mintegy kétmilliárd forint ment el.

A sajtóhírek szerint a Habony Árpádhoz köthető Balásy Gyula vállalkozása, a kormányzati kommunikációban már ismert New Land Media volt a Honvédelmi Minisztérium (HM) által egyik legjobban foglalkoztatott cég, legalábbis ami a kommunikációs területet illeti. Az idei évre ugyanis majdnem kereken százmillió forintos szerződést kötöttek velük a „kiemelt fontosságú rendezvények kommunikációs feladataira”. De kommunikációs tréningre vagy éppen beszédtechnikai felkészítésre is szerződtek a céggel több mint ötmillió forintért. A HM azt is elárulta, hogy az idei első fél évben 66 külföldi utat bonyolítottak le, ezek költsége egyenként többnyire egymillió forint alatt maradt. Néhány drágább utazás volt, például Kanadába vagy az Egyesült Államokba, de egy lengyel szakmai út összköltsége is meghaladta az 1,8 millió forintot. A telefonszámla-költségek a minisztérium felső szintű vezetőinél voltak a legmagasabbak, részletek nélkül annyit közöltek, hogy az első fél évben megközelítették a másfél millió forintot.

A Belügyminisztérium tanácsadásra, háttéranyagok, tanulmányok írására 269 millió forintot fizetett ki a fél év alatt. A Fazekas Sándor által vezetett Földművelésügyi Minisztériumról (FM) – lapzártánkig – annyi derült ki, hogy a tárca emberei és az alá tartozó háttérintézmények dolgozói sokat utaznak. Csak az FM az első fél évben 503 repülőjegyet vásárolt. A külügyi tárcánál lapzártánkkor még csak néhány adat szerepelt, a fejlesztési minisztérium részéről pedig még nem volt egyetlen válasz sem.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.25.