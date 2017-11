Százmilliókat fordítanak a halálos vírus szűrésére

Hatszázmillió forintból szűrik jövőre az egészségügyi dolgozókat hepatitisz C vírusra, a fertőzöttek pedig pedig a legmodernebb terápiát kaphatják – derült ki a a Vírusos Májbetegek Országos Egyesületének lapunkhoz eljuttatott közleményből.

Jövőre a a Nemzeti Hepatitis Koalíció 2015-ös programjával összhangban Magyarországon is elindulhat a hcv-fertőzés felszámolása. Ennek keretében 2018 elején mintegy huszonötezer fokozottan veszélyeztetett egészségügyi dolgozó hcv-szűrését és a legmodernebb terápiával való kezelését támogatja az állam – közölték.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kiderült: a fertőzés magyarországi felszámolásának előkészítéséről szakemberek, betegszervezetek és kormányzati szereplők egyeztettek. A program célja, hogy Magyarország 2030-ra hcv-mentes ország legyen. Ez kizárólag megfelelő szűrési stratégia, hatékony kezelések széles körű elérhetőségének biztosítása és a kezelésintenzitás növekedése esetén érhető el.

A hepatitisz C vírus vér úján terjedő fertőzés, amely az utóbbi években egyre komolyabb népegészségügyi problémát jelent világszerte. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint jelenleg mintegy hetvenmillió hcv-fertőzött beteg él a világon, Magyarországon pedig akár hetvenezer érintett is lehet a szakértők szerint. A hcv-fertőzés évtizedekig tartó, jellegzetes panaszok nélküli idült májgyulladás útján vezet a munkaképességet, az életminőséget és az életkilátásokat rontó, jelentős egészségügyi ráfordítást igénylő súlyos megbetegedésekhez. A fertőzött lakosság 78 százalékát érintheti kevésbé súlyos, 30 százalékát súlyosabb stádiumú májzsugor, 16 százalékát a máj daganatos megbetegedése, és 7 százalékuk esetében szükséges májtranszplantációt végrehajtani.

A hepatitisz C kezelésének egyik legnagyobb nehézsége, hogy a fertőzöttek közel háromnegyede nem tud arról, hogy halálos, de gyógyítható betegségben szenved. A hcv elsősorban vér útján terjed, így különösen veszélyeztetettek az egészségügyben dolgozók, a fertőzöttekkel egy háztartásban élők és szexuális partnereik, a hcv-pozitív anyák gyermekei, illetve a büntetés-végrehajtási intézetekben elhelyezettek.

Az elmúlt években új lehetőségek nyíltak a hcv kezelésében, így ma már a diagnózist követően gyors, biztonságos és minimális mellékhatásokkal járó kezelés útján érhető el a vírusmentesség.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet: a szűrési programok elindítása mellett a lakosság rendszeres, széles körű tájékoztatása is szükséges a hcv átviteli útjairól, kockázati tényezőiről és veszélyeiről.