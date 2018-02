Százmilliókból fejlesztették, majd jól eldugták, nehogy használja valaki

Az Onbox fejlesztői annak idején nem kevesebbet ígértek, mint az e-mailezés forradalmasítását. A vállalkozás mögött álló, az Origo tulajdonosaként ismert New Wave Media Group Zrt. 643 millió forintos költségvetéssel fejlesztette ki a rendszert, amihez a magyar állam, pontosabban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 340 millió forint közpénzzel járult hozzá.

A rendszer már októberben elindult, de nem derült ki, miben tud többet, mint egy átlagos webmail, sőt, az is kiderült, hogy nem magyarországi IP-címről nem is lehet regisztrálni. Az Index megpróbált utánajárni, hogy hányan használják – maga a cég nem válaszolt a megkeresésekre –, de több módszerrel is arra jutott, hogy valószínűleg nagyon kevesen. A Google kereső például kevesebb mint 30 @onbox.hu domain alatt működő e-mail címet talált.

A 600 millióba került levelezőrendszer gazdái ugyanakkor nem is nagyon igyekeznek felhasználókat szerezni: a hivatalos Facebook-oldalon az indulás óta összesen két bejegyzés született: a profilkép és a borítófotó feltöltése. A New Wave Media hivatalos oldalán az Onbox nem is szerepel a portfólióban, az Origóról nem vezet rá link, csak a céghez tartozó másik levelezőrendszerre, a Freemail.hura. Igazából olyan, mintha nem is akarnák, hogy működjön.