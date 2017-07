Százmilliókért állíthatják ki a Seuso-kincset

A tervezettnél többe kerülhet a Seuso-kincsek kiállítása. Az ehhez szükséges építészi és villanyszerelési munkálatokra kiírt közbeszerzésre ugyanis a legkedvezőbb ajánlat is bő 18 millió forinttal átlépte az előzetesen meghatározott 151,4 millió forintos keretet. A legolcsóbban a Diqpib Kft. vállalta a munkát, közel 170 millióért. Rajtuk kívül annak ellenére csak egy (225 milliós) ajánlat érkezett be, hogy előzetesen még hat cég érdeklődött a június végén kiírt tender iránt. Az elérhető dokumentumok szerint korábban úgy tűnt, a miniszterelnökkel jó kapcsolatot ápoló Garancsi István cége, a Market Zrt. is próbálkozik, a vizes világbajnokság fő helyszínét, a Dagály-komplexumot felhúzó társaság azonban végül elállt a tervétől.

Az első ránézésre elég vaskosnak tűnő összegből sok mindent fejlesztenek a kiállításnak otthont adó Magyar Nemzeti Múzeumban. A főépület első emeletén több helyiséget is átalakítanak, amelynek keretében a nyertes ajánlattevő vállalta egyebek mellett a kiállítótér teljes körű belsőépítészeti felújítását, a világítástechnika kiépítését, illetve az informatikai és biztonsági rendszer kialakítását is. Minderre a kivitelezőnek elvileg 150 napja van, és ebbe már a műszaki átadás-átvételnek is bele kell férnie. Így, ha minden jól megy, decemberre elkészül a fejlesztés, ami azért fontos, mert korábbi nyilatkozatok szerint a parlamenti ideiglenes kiállítás, illetve az országjáró körút után még az idén a múzeumba kerülne a római kori ezüstkészlet.

Ekkorra elvileg az új vitrineknek is meg kellene érkezniük. Lapunk a hét elején írt róla, hogy az üvegtárolókra már tavaly decemberben kiírtak egy közbeszerzést, ám az eredménytelenül zárult, mivel azok a jelentkezők, akiket nem zártak ki, túl magas árajánlatot adtak. (Némileg ellentmondásos, hogy volt olyan, akinek azért nem fogadták be a pályázatát, mert túl olcsón vállalata volna a munkát.)

Az eredeti kiírás szerint a 16 vitrinre összesen 48 millió forintot szántak, de – az érvényesnek minősített ajánlatok alapján – ennek közel duplájáért szállították volna csak le őket. Sokkal olcsóbban vélhetően most sem vállalják majd a legyártásukat, különösen, hogy a teljesítési határidő is rövidebb, mint legutóbb.

Mindez azt is jelenti, hogy a 43 millió euróért (jelenlegi árfolyamon 13,2 milliárd forintért) visszaszerzett műkincsek végleges helyének kialakítása összesen akár negyedmilliárd forintjába is kerülhet a Magyar Nemzeti Múzeumnak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.20.